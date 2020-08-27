MusicAeterna и «КАРО.Арт» продолжают совместный цикл кинопоказов

«Я видела журнал как поддержку женщин, которые воспринимают феминизм настороженно»
Александра Соломина о том, как и почему она создала онлайн-журнал «9 марта»27 августа 2020576
29 августа в серии показов шедевров мирового кинематографа, выбранных Теодором Курентзисом, MusicAeterna и «КАРО.Арт» представят фильм Сергея Параджанова «Тени забытых предков».
Фильм будет доступен для просмотра на платформе musicaeterna.org с 18:00 мск в течение суток.
О картине «Тени забытых предков» расскажет оператор Юрий Клименко. Он работал над такими фильмами, как «Познавая белый свет» Киры Муратовой, «Легенда о Сурамской крепости» Сергея Параджанова и Додо Абашидзе, «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» Сергея Соловьева.
«Тени забытых предков» — неоднократный лауреат премий и участник фестивалей, картина, выявившая неординарный режиссерский почерк Параджанова, отмечают организаторы показа. Снятый в 1964 году на киностудии имени Довженко по повести украинского писателя Михаила Коцюбинского, фильм мог стать очередным произведением соцреализма с национальным колоритом. Вместо этого в предгорьях Карпат родилась удивительно искренняя история, полная символизма, наполненная духом и поэзией природы.
В центре сюжета история гуцульских Ромео и Джульетты: Иван (Иван Миколайчук) и Маричка (Лариса Кадочникова) из враждующих кланов Палийчуков и Гутенюков. Она погибает, и Иван почти сходит с ума, потеряв возлюбленную. Никто и ничто не может примирить его с жизнью, и через годы его мучает боль потери, и даже женитьба на красавице Палагне не приносит ему покоя, ведь где-то там его ждет его Маричка…
Культура гуцулов цветет в «Тенях» всплесками аутентики: диалектной речью без дубляжа, музыкой, натурными съемками — и дает почву для смелых авторских стилизаций. Параджанов впервые проявляет себя как режиссер-живописец, подбирающий броские, символически выверенные цвета и выстраивающий кадр словно самоценную картину.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:04Объявлена программа фестиваля «Территория»
16:18Постоянная экспозиция Новой Третьяковки откроется 1 сентября
14:51MusicAeterna и «КАРО.Арт» продолжают совместный цикл кинопоказов
13:42В Москве покажут фильмы фестиваля дебютного кино в Новой Голландии
13:00«Пересветов переулок» проведет архивную выставку
11:53Отменено вручение премии «Хрустальная Турандот»
26 августа 2020
20:55Лауреатом Международного Букера стала Марика Лукас Рейневелд
18:11В Беляево отпразднуют День Пригова
17:09Из Новой Третьяковки эвакуировали посетителейВсе новости
Александра Соломина о том, как и почему она создала онлайн-журнал «9 марта»27 августа 2020576
Перемены, которых не ждали: последняя глава из документального романа «Майк Науменко. Бегство из зоопарка»27 августа 20201597
Захват под маской исследования? Анна Борисова разбирается в аду в Старосадском27 августа 2020922
Петцольд, Кавасэ, «Джессика навсегда» и кинопортреты городов26 августа 20201532
Маша Сумнина о неприязни к «женскому искусству», дуализме мира, аполитичности и диктатуре26 августа 20201817
«Женщины — инициаторы и лидеры процессов в современном российском музее»25 августа 20202333
Представляем экспериментальных музыкантов из Сибири — участников онлайн-программы «Резко континентальные шумы» XIX Международного Канского фестиваля24 августа 20201929
Стихи Вальжины Морт в переводе с белорусского Галины Рымбу24 августа 20202820
Интервью с Наталией Опалевой и Полиной Лобачевской: пять лет Музею AZ24 августа 20202249
Музыканты со всего мира на сборнике в поддержку мирных протестующих в Беларуси24 августа 20202620
Алгоритмы — это по-своему terra incognita. Как освоить эту землю, чтобы она приносила нам больше пользы, чем вреда, рассказывает немецкий эксперт из проекта Algo.Rules21 августа 20204168
«Синяя роза» Ольги Корсун на MIEFF21 августа 20203517