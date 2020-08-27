MusicAeterna и «КАРО.Арт» продолжают совместный цикл кинопоказов

© Киностудия имени Александра Довженко

29 августа в серии показов шедевров мирового кинематографа, выбранных Теодором Курентзисом, MusicAeterna и «КАРО.Арт» представят фильм Сергея Параджанова «Тени забытых предков».

Фильм будет доступен для просмотра на платформе musicaeterna.org с 18:00 мск в течение суток.

О картине «Тени забытых предков» расскажет оператор Юрий Клименко. Он работал над такими фильмами, как «Познавая белый свет» Киры Муратовой, «Легенда о Сурамской крепости» Сергея Параджанова и Додо Абашидзе, «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» Сергея Соловьева.

«Тени забытых предков» — неоднократный лауреат премий и участник фестивалей, картина, выявившая неординарный режиссерский почерк Параджанова, отмечают организаторы показа. Снятый в 1964 году на киностудии имени Довженко по повести украинского писателя Михаила Коцюбинского, фильм мог стать очередным произведением соцреализма с национальным колоритом. Вместо этого в предгорьях Карпат родилась удивительно искренняя история, полная символизма, наполненная духом и поэзией природы.

В центре сюжета история гуцульских Ромео и Джульетты: Иван (Иван Миколайчук) и Маричка (Лариса Кадочникова) из враждующих кланов Палийчуков и Гутенюков. Она погибает, и Иван почти сходит с ума, потеряв возлюбленную. Никто и ничто не может примирить его с жизнью, и через годы его мучает боль потери, и даже женитьба на красавице Палагне не приносит ему покоя, ведь где-то там его ждет его Маричка…

Культура гуцулов цветет в «Тенях» всплесками аутентики: диалектной речью без дубляжа, музыкой, натурными съемками — и дает почву для смелых авторских стилизаций. Параджанов впервые проявляет себя как режиссер-живописец, подбирающий броские, символически выверенные цвета и выстраивающий кадр словно самоценную картину.







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