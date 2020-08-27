В Москве покажут фильмы фестиваля дебютного кино в Новой Голландии

«Я видела журнал как поддержку женщин, которые воспринимают феминизм настороженно»
Александра Соломина о том, как и почему она создала онлайн-журнал «9 марта»27 августа 2020576
С 30 августа по 11 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen и в лектории Музея современного искусства «Гараж» в Парке Горького в Москве пройдут показы программы «Эхо первого Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии».
В программу войдут премьеры конкурсных и внеконкурсных фильмов, показы фильмов-победителей и спецпрограмма «Изобретая будущее». Часть показов будет сопровождаться Q&A с авторами и дискуссиями с участием исследователей.
В Москве, в частности, можно будет увидеть фильмы «Облако в ее комнате» Чжэн Лу Синьюань (Гран-при основного конкурса), «Белым по белому» Тео Корта (приз жюри основного конкурса), лауреаты конкурса короткого метра «На ходу» Джульетты Корбель, «Садовое товарищество» Витаутаса Каткуса, «Как исчезнуть» коллектива Total Refusal и «Постенница» Катрионы Галлахер (специальное упоминание).
Также в программе мировые премьеры дебютных фильмов «Мама, я подружилась с призраками» Саши Воронова (основной конкурс) и «Смерть Дантона» Андрея Стадникова (программа «Сделано в России»), фильм «Бабай» единственного российского участника конкурса Роттердамского кинофестиваля Артема Айсагалиева («Сделано в России») и российская премьера «Книги образа», последнего фильма Жан-Люка Годара, вместе с которым будет показан и посвященный ему новый короткометражный фильм другого классика политического кино — «Франция против роботов» Жан-Мари Штрауба.
О других фильмах программы можно узнать на сайте музея «Гараж».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:04Объявлена программа фестиваля «Территория»
16:18Постоянная экспозиция Новой Третьяковки откроется 1 сентября
14:51MusicAeterna и «КАРО.Арт» продолжают совместный цикл кинопоказов
13:42В Москве покажут фильмы фестиваля дебютного кино в Новой Голландии
13:00«Пересветов переулок» проведет архивную выставку
11:53Отменено вручение премии «Хрустальная Турандот»
26 августа 2020
20:55Лауреатом Международного Букера стала Марика Лукас Рейневелд
18:11В Беляево отпразднуют День Пригова
17:09Из Новой Третьяковки эвакуировали посетителейВсе новости
Александра Соломина о том, как и почему она создала онлайн-журнал «9 марта»27 августа 2020576
Перемены, которых не ждали: последняя глава из документального романа «Майк Науменко. Бегство из зоопарка»27 августа 20201597
Захват под маской исследования? Анна Борисова разбирается в аду в Старосадском27 августа 2020922
Петцольд, Кавасэ, «Джессика навсегда» и кинопортреты городов26 августа 20201532
Маша Сумнина о неприязни к «женскому искусству», дуализме мира, аполитичности и диктатуре26 августа 20201817
«Женщины — инициаторы и лидеры процессов в современном российском музее»25 августа 20202333
Представляем экспериментальных музыкантов из Сибири — участников онлайн-программы «Резко континентальные шумы» XIX Международного Канского фестиваля24 августа 20201929
Стихи Вальжины Морт в переводе с белорусского Галины Рымбу24 августа 20202820
Интервью с Наталией Опалевой и Полиной Лобачевской: пять лет Музею AZ24 августа 20202249
Музыканты со всего мира на сборнике в поддержку мирных протестующих в Беларуси24 августа 20202620
Алгоритмы — это по-своему terra incognita. Как освоить эту землю, чтобы она приносила нам больше пользы, чем вреда, рассказывает немецкий эксперт из проекта Algo.Rules21 августа 20204168
«Синяя роза» Ольги Корсун на MIEFF21 августа 20203517