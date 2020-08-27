В Москве покажут фильмы фестиваля дебютного кино в Новой Голландии

Кадр из фильма «Как изчезнуть» © Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии

С 30 августа по 11 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen и в лектории Музея современного искусства «Гараж» в Парке Горького в Москве пройдут показы программы «Эхо первого Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии».

В программу войдут премьеры конкурсных и внеконкурсных фильмов, показы фильмов-победителей и спецпрограмма «Изобретая будущее». Часть показов будет сопровождаться Q&A с авторами и дискуссиями с участием исследователей.

В Москве, в частности, можно будет увидеть фильмы «Облако в ее комнате» Чжэн Лу Синьюань (Гран-при основного конкурса), «Белым по белому» Тео Корта (приз жюри основного конкурса), лауреаты конкурса короткого метра «На ходу» Джульетты Корбель, «Садовое товарищество» Витаутаса Каткуса, «Как исчезнуть» коллектива Total Refusal и «Постенница» Катрионы Галлахер (специальное упоминание).

Также в программе мировые премьеры дебютных фильмов «Мама, я подружилась с призраками» Саши Воронова (основной конкурс) и «Смерть Дантона» Андрея Стадникова (программа «Сделано в России»), фильм «Бабай» единственного российского участника конкурса Роттердамского кинофестиваля Артема Айсагалиева («Сделано в России») и российская премьера «Книги образа», последнего фильма Жан-Люка Годара, вместе с которым будет показан и посвященный ему новый короткометражный фильм другого классика политического кино — «Франция против роботов» Жан-Мари Штрауба.

О других фильмах программы можно узнать на сайте музея «Гараж».







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