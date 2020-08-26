В Беляево отпразднуют День Пригова

Что смотреть на «Ночи кино» в Москве
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29 августа в рамках акции «Ночь кино» в московском районе Беляево пройдут несколько мероприятий, посвященных художнику, поэту и мыслителю Дмитрию Александровичу Пригову (1940-2007), которому в этом ноябре исполнилось бы 80 лет.
Пригов не только жил в Беляево с 1965 года, но и создал поэтический миф этого района, напоминают организаторы программы «День Дмитрия Пригова в Беляево», которая станет первым событием юбилейного Приговского года 2020/2021.
Расписание:
17:00 — экскурсия-одиссея «Переоткрытие Беляево»
Попытка на два часа вернуться в поэтическое, философское, авангардное Беляево, помимо Пригова связанное еще со множеством легендарных личностей. Экскурсия начнется у Библиотеки №180 Юго-Запада (Профсоюзная, 92).
19:00 — открытый микрофон «АЯ Беляево» и кинопоказ в галерее «Беляево»
Серия коротких выступлений известных писателей, поэтов, артистов, ученых, художников, друживших с Приговым и просто любящих его творчество. После этого в галерее «Беляево» (Профсоюзная, 100) будут показаны фрагменты Беляевских экскурсий Пригова, его перформансов и выступлений.
21:00 - театрализованная экскурсия «Приговство»
Экскурсия начнется напротив мурала со стихограммой «АЯ» (Профсоюзная, 104/47). В основу этого путешествия лягут мотивы и образы фантастико-краеведческого эссе «Беляево 99 и навсегда», где Пригов называет себя некоронованным герцогом Беляевско-Богородским.
За каждое мероприятие программы отвечают свои организаторы: это муниципальные депутаты района Коньково Ольга Прудлик и Михаил Громов, Библиотека №180 Юго-Запада Москвы, галерея «Беляево» и Фонд Д.А. Пригова.
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