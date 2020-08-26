«Гараж» объявил участников Триеннале российского современного искусства

11 сентября в Москве начнется 2-я Триеннале российского современного искусства – крупнейший проект Музей современного искусства «Гараж», направленный на развитие отечественной художественной сцены. Участниками триеннале станут 75 художников, исследователей, образовательных и благотворительных организаций со всей России.

Как сообщает пресс-служба музея «Гараж», второй выпуск триеннале назвается «Красивая ночь всех людей». Кураторы триеннале — Валентина Дьяконова и Анастасии Митюшиной — позаимствовали это название у книги математика Романа Михайлова (2017), написанной на особом, не символьном, а процессуальном языке, предполагающем своевольные маршруты чтения без определенного сюжета (однако название не является темой: участники второй триеннале могут взаимодействовать с ним и книгой, а могут и сохранить полную творческую независимость).

Задача Триеннале-2020 в том, чтобы показать разнообразие и крепость личных связей в мире актуального искусства России. Для этого каждому участнику Триеннале-2017 было предложено — при соблюдении двух условий — стать частью своеобразного социального эксперимента. Первое — отношения между рекомендующим и рекомендуемым (учитель/ученик, родитель/ребенок, продавец/покупатель) должны были быть предъявлены открыто. Второе — рекомендующий должен что-то сделать для рекомендуемого и его/ее участия в выставке в том формате, который кажется уместным (написать текст, взять интервью, помочь с производством работы или ее выбором и так далее).

Выполняя эти условия, участники первой триеннале рекомендовали музею «Гараж» не только других художников, но и исторические исследования, научные лаборатории, образовательные и благотворительные организации. Среди участников второй триеннале добровольческое движение «Даниловцы», феминистский художественный дуэт «Добро Пожаловать В Кукольный Дом!», галерея «Левая нога», Штаб городского самовыражения и платформа «Хайдеггер». Полный список участников приводится на сайте триеннале.

Принцип рекомендаций распространяется и на ряд мероприятий в рамках триеннале, которые пройдут в региональных институциях — партнерах «Гаража». Кураторы и руководители этих институций могут пригласить при поддержке триеннале любого профессионала в области современного искусства на мастер-класс, лекцию или в резиденцию. Как и в случае выбора художников, мотивация такого приглашения лежит целиком в зоне личной ответственности приглашающей стороны.

2-я Триеннале современного российского искусства «Красивая ночь всех людей» продлится до 17 января 2021 года.







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