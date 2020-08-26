Брейгеля и Босха в современном кино обсудят на «Ночи кино» в Пушкинском музее

Кадр из фильма Леха Маевского «Мельница и крест» (2011) © FilmPolski.pl

29 августа в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) в рамках акции «Ночь кино» состоится дискуссия, темой которой станет отзвук живописи Брейгеля и Босха в современном кинематографе.

Начало в 19:30, вход по предварительной регистрации, количество мест ограничено.

Дискуссия пройдет в Итальянском дворике в главном здании музея. В ней примут участие художник-постановщик и куратор Московской школы кино Аддис Гаджиев и заведующий отделом искусства старых мастеров ГМИИ Вадим Садков.

К творчеству художников Северного Возрождения обращались многие кинорежиссеры. Однако именно картины польского мастера Леха Маевского наиболее полно отражают изобразительную эстетику нидерландских мастеров.

Босх и Брейгель незримо связаны в творчестве режиссера. Особенности этой взаимосвязи, а также влияние мастеров Северного Возрождения на визуальный язык кинематографа будут рассмотрены в ходе дискуссии на примере отрывков из фильмов Леха Маевского – «Мельница и крест» и «Сад земных наслаждений».







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