Брейгеля и Босха в современном кино обсудят на «Ночи кино» в Пушкинском музее

Что смотреть на «Ночи кино» в Москве
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29 августа в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) в рамках акции «Ночь кино» состоится дискуссия, темой которой станет отзвук живописи Брейгеля и Босха в современном кинематографе.
Начало в 19:30, вход по предварительной регистрации, количество мест ограничено.
Дискуссия пройдет в Итальянском дворике в главном здании музея. В ней примут участие художник-постановщик и куратор Московской школы кино Аддис Гаджиев и заведующий отделом искусства старых мастеров ГМИИ Вадим Садков.
К творчеству художников Северного Возрождения обращались многие кинорежиссеры. Однако именно картины польского мастера Леха Маевского наиболее полно отражают изобразительную эстетику нидерландских мастеров.
Босх и Брейгель незримо связаны в творчестве режиссера. Особенности этой взаимосвязи, а также влияние мастеров Северного Возрождения на визуальный язык кинематографа будут рассмотрены в ходе дискуссии на примере отрывков из фильмов Леха Маевского – «Мельница и крест» и «Сад земных наслаждений».
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