 
12:58 26 августа 2020Новости
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Кинофестиваль «Стрелки» представит десять премьер

News_detailed_pictureКадр из фильма «Ассистентка»© Strelka Film Festival by Okko

С 30 августа по 6 сентября в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве пройдет кинофестиваль Strelka Film Festival by Okko. В серии из десяти российских и московских премьер, собранных кинокритиком Стасом Тыркиным, представлены фильмы-победители и участники фестивалей Sundance и Берлинале.

Расписание:

  • 30 августа — «Конец фильма» (2020), реж. Владимир Котт
    российская премьера

  • 31 августа — «Удалить историю» (2020), реж. Бенуа Делепин, Гюстав Керверн
    российская премьера

  • 1 сентября — «Ундина» (2020), реж. Кристиан Петцольд
    московская премьера

  • 2 сентября — «Никогда, редко, иногда, всегда» (2020), реж. Элиза Хиттман
    московская премьера

  • 3 сентября — «Ассистентка» (2019), реж. Китти Грин
    московская премьера

  • 3 сентября — «Побочный эффект» (2020), реж. Алексей Казаков
    российская премьера

  • 4 сентября — «Плохие сказки» (2020), реж. Дамиано и Фабио Д’Инноченцо
    российская премьера

  • 4 сентября — «Гнездо» (2020), реж. Шон Дуркин
    российская премьера

  • 5 сентября — «Ширли» (2020), реж. Жозефин Декер
    российская премьера

  • 6 сентября — «Зла не существует» (2020), реж. Мохаммад Расулоф
    российская премьера


Получить подробную информацию о фильмах Strelka Film Festival by Okko и купить билеты на показы можно на сайте фестиваля.

Стас Тыркин, программный директор Strelka Film Festival by Okko:

«В сезон отложенных релизов и почти полностью отмененного кинопроката мы с радостью предлагаем вниманию наших зрителей лучшее арт-кино, которое нам удалось собрать на немногих состоявшихся в этом году фестивалях. Особый упор мы делаем на американский независимый и европейский кинематограф: в нашей программе в этом году главные лауреаты Берлинале и "Сандэнса", фильмы основных кинематографических стран Европы — Франции, Италии, Германии. Одним из главных событий станет российская премьера картины, выигравшей Берлинский фестиваль, с названием, в которое очень хотелось бы верить, — "Зла не существует". Не забыто и российское кино, представленное двумя весьма неожиданными работами: одна из них оригинально комментирует недавнюю историю нашего государства, другая — сегодняшнее морально-нравственное состояние самих кинематографистов».


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