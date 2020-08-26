Фестиваль Earlymusic пройдет в онлайн-формате

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XXIII Международный фестиваль старинной музыки Earlymusic будет проходить с 27 сентября по 11 октября в онлайн-формате при поддержке социальной сети «ВКонтакте» и телеканала «Санкт-Петербург».
«В ряде прямых трансляций Earlymusic 2020 представит самой широкой аудитории в России и мире достижения, накопленные музыкальными коллективами фестиваля за многие годы научной и творческой работы, а также уникальные проекты, созданные специально для виртуальной реальности», — сообщают организаторы фестиваля.
Программа XXIII Международного фестиваля Earlymusic:
27 сентября в 19:00
Премьера виртуальной постановки мелодрамы Георга Антона Бенды «Ариадна на Наксосе» (1775).
1 октября в 13:00, 15:00 и 17:00
Музыкально-литературный марафон ко дню рождения императора Павла I в его резиденции в Гатчине
7 октября в 19:00
Концерт-состязание барочных скрипачей Андрея Решетина и Марии Крестинской «Фехтование смычком»
11 октября в 19:00
Премьера видеобалета Клауса Абромайта на музыку Юхана Хельмика Румана «Союз Ветра и Моря»
Среди участников фестиваля скрипачи Андрей Решетин и Мария Крестинская, ансамбли «Солисты Екатерины Великой» и «Санкт-Петербургский балет Анджолини», актер и хореограф Клаус Абромайт, сопрано Вера Чеканова, режиссер и актер Данила Ведерников.
Все трансляции будут доступны бесплатно на странице Earlymusic в соцсети «ВКонтакте» и на интернет-ресурсах телеканала «Санкт-Петербург».
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