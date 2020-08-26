 
11:03 26 августа 2020Новости
526

Фестиваль Earlymusic пройдет в онлайн-формате

News_detailed_pictureАнсамбль «Санкт-Петербургский балет Анджолини»© EARLYMUSIC

XXIII Международный фестиваль старинной музыки Earlymusic будет проходить с 27 сентября по 11 октября в онлайн-формате при поддержке социальной сети «ВКонтакте» и телеканала «Санкт-Петербург».

«В ряде прямых трансляций Earlymusic 2020 представит самой широкой аудитории в России и мире достижения, накопленные музыкальными коллективами фестиваля за многие годы научной и творческой работы, а также уникальные проекты, созданные специально для виртуальной реальности», — сообщают организаторы фестиваля.

Программа XXIII Международного фестиваля Earlymusic:

  • 27 сентября в 19:00
    Премьера виртуальной постановки мелодрамы Георга Антона Бенды «Ариадна на Наксосе» (1775).

  • 1 октября в 13:00, 15:00 и 17:00
    Музыкально-литературный марафон ко дню рождения императора Павла I в его резиденции в Гатчине

  • 7 октября в 19:00
    Концерт-состязание барочных скрипачей Андрея Решетина и Марии Крестинской «Фехтование смычком»

  • 11 октября в 19:00
    Премьера видеобалета Клауса Абромайта на музыку Юхана Хельмика Румана «Союз Ветра и Моря»

Среди участников фестиваля скрипачи Андрей Решетин и Мария Крестинская, ансамбли «Солисты Екатерины Великой» и «Санкт-Петербургский балет Анджолини», актер и хореограф Клаус Абромайт, сопрано Вера Чеканова, режиссер и актер Данила Ведерников.

Все трансляции будут доступны бесплатно на странице Earlymusic в соцсети «ВКонтакте» и на интернет-ресурсах телеканала «Санкт-Петербург».


Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте