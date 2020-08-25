Объявлены участники ярмарки молодого современного искусства blazar

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С 9 по 13 сентября в Музее Москвы впервые пройдет ярмарка молодого современного искусства blazar, в основной части которая будут показаны более 400 работ 68 художников.
Ярмарка blazar является официальным спутником 8-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow и спецпроектом VII Московской международной биеннале молодого искусства. Учредители blazar: ярмарка Cosmoscow, онлайн-галерея молодого искусства Sample и агентство Anna Dyulgerova Communication.
В отличие от многих других ярмарок, в blazar участвуют не только галереи, но и начинающие художники, которые работают вне структур галерей, а также творческие объединения и учебные заведения.
Бóльшая часть ярмарки отдана под произведения художников, представленных самостоятельно и отобранных экспертным советом ярмарки, в том числе работы участников VII Московской международной биеннале молодого искусства и 2-й Триеннале российского современного искусства Музея современного искусства «Гараж».
Как сообщает пресс-служба blazar, среди художников, которые примут участие в ярмарке, Анна Андржиевская, Евгения Дудникова, Анна Ротаенко, Дмитрий Самыгин, Ярослав Шейн, Мани Вертиго, Наталья Гончарова, Юань-Вен Ван, Елена Власова, Лена Цибизова, Алина Измайлова, Маша Обухова, KOSHKOSH, Алиса Горшенина, Ксения Маркелова, Алина Золотых, Шамиль Шааев и Янина Болдырева.
Также на blazar будут представлены образовательные учреждения: Московский институт современного искусства «База», Британская высшая школа дизайна, Институт современного искусства Иосифа Бакштейна, Московская школа фотографии и мультимедиа имени А. Родченко, МГАХИ имени И.В. Сурикова, Школа дизайна НИУ ВШЭ, и инициативы для поддержки художников: Nova Art Contest и Московский продюсерский центр.
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