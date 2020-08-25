Берлинале вводит гендерно нейтральные призы

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24 августа Берлинский международный кинофестиваль объявил регламент нового сезона. С 2021 года на Берлинале не будут вручаться призы лучшей актрисе и лучшему актеру, их место займут награды за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана, присуждаемые вне зависимости от пола исполнителя.
Как сообщает сайт фестиваля, также принято решение отказаться от присуждения приза, носившего имя первого директора Берлинале Альфреда Бауэра.
Эта награда вручалась с 1987 года за «открытие новых путей в киноискусстве». В 2020 году ее вручение было приостановлено после того, как стало известно о сотрудничестве Бауэра с нацистами.
Таким образом, международное жюри Берлинале-2021 распределит следующие призы:
71-й Международный Берлинский кинофестиваль будет проходить с 11 по 21 февраля 2021 года в офлайн-формате. Европейский кинорынок состоится в смешанном формате.
В ближайшие недели дирекция Берлинале намерена опубликовать информацию об изменениях в структуре фестиваля и принципах формирования его программы, а также о количестве фильмов-участников. Уже известно, что в секцию Generation будут отобраны только полнометражные фильмы длительностью не менее 60 мин.
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