В «Новом Иерусалиме» открывается выставка «XX век: отражение на бумаге»

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Сегодня, 25 августа, в музее «Новый Иерусалим» в Истре начинает работу выставка «XX век: отражение на бумаге», на которой будут представлены более 200 произведений художников, работавших с бумагой и использовавших этот материал для своих творческих поисков и экспериментов.
Как сообщает сайт музея, работы, вошедшие в экпозицию, отражают эпоху их создания — с 1920-х и 1930-х годов до наших дней. Это отражение, отмечают организаторы выставки, — не иллюстрация времени, а сложное, иногда конфликтное проживание в нем мастеров, оставшихся верными своим творческим устремлениям, несмотря на все вызовы и соблазны эпохи.
Среди художников, чьи произведения можно будет увидеть на выставке, Роберт Фальк, Артур Фонвизин, Антонина Софронова, Михаил Соколов, Федор Платов, Борис Чернышев, Олег Кудряшов, Вячеслав Павлов, Кирилл Соколов, Андрей Гросицкий, Анатолий Слепышев, Зенон Комиссаренко, Илларион Голицын, Анатолий Зверев, Андрей Красулин, Игорь Купряшин, Лев Снегирев, Дмитрий Терехов.
Руководитель художественного отдела музея «Новый Иерусалим», куратор выставки Людмила Денисова:
«Выставка "XX век. Отражение на бумаге" о многом: о бумаге, как самом распространенном и демократичном материале, о судьбах отдельных авторов, чьи работы, помещенные в одно экспозиционное пространство, создают картину эпохи. Эта картина – не парадное полотно, она написана с точки зрения отдельного человека, и она о человеке, оказавшемся в непростом, порой конфликтном времени. И еще о поиске и достижении гармонии мастерами, несмотря на все драматические коллизии. Для музея эта выставка, созданная в год его столетия, своего рода подведение итога комплектования одной из коллекций и возможность представить зрителю многие работы впервые».
Выставка «XX век. Отражение на бумаге» в музее «Новый Иерусалим» продлится до 8 ноября.
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