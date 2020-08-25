«Пионер» покажет фильмы Лондонского анимационного фестиваля

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27 августа в московском кинотеатре «Пионер» будут показаны восемь фильмов Лондонского международного анимационного фестиваля (LIAF) 2020 года.
Программа опубликована на сайте «Пионера», в нее вошли:
«Гравитация» (Германия-Боливия, 2019), реж. Матисс Гонзалес
В крошечном городке постоянно меняется гравитация. Розу то поднимает в воздух в «легкие» дни, то прижимает к земле в дни «тяжелые». Розе просто необходимо отыскать что-то, за что можно держаться — и найти баланс.
«Монетка» (США, 2019), реж. Сики Сонг
Согласно китайской традиции, обнаружить в пельмене на Новый год монетку —значит обрести удачу. Главная героиня теряет свои счастливые монетки во время переезда в другую страну. Ее путешествие в самостоятельную жизнь начинается с поиска новой счастливой монеты.
«Дочь» (Чехия, 2019), реж. Дарья Кащеева
В больнице Дочь вспоминает эпизод из детства, когда она пыталась поделиться своими эмоциями с Отцом после пугающей встречи сраненым птенцом. Но тогда момент единения не состоялся, и отстраненностьмежду Дочерью и Отцом протянулась на многие годы — до этой самой минуты в больничной палате, когда окно неожиданно разбивается от врезавшейся в него птицы.
«Одинокая орбита» (Швейцария, 2019), реж. Фредерик Зигель, Бенжамен Морар
Устроившись на работу мечты, инженер спутниковой связи пытается не раствориться в одиночестве, пересматривая старые видео и общаясь в чате с друзьями. Тем временем один из спутников выходит из строя и покидает орбиту Земли, лишая человечество связи на неопределенный срок.
«Симбиоз» (Венгрия, 2019), реж. Надя Андрашев
Обманутая жена начинает следить за своим мужем и его любовницами. В процессе ее ревность трансформируется в искреннее любопытство.
«Синхронность» (Великобритания, 2018), реж. Мишель Бранд
Люди приходят и уходят, но все же двигаются в одном направлении. Все мы разделяем что-то общее, создаем одну картину, которую не в силах разглядеть. Это фильм о связи всего со всем, пересечениях и изменяющихся линиях наших жизней.
«Д*рьмо случается» (Чехия-Словакия-Франция, 2019), реж. Микаэла Михали и Давид Штумпф
Где начало конца и кто виноват? Один неудачный день, последствия которого приведут к локальному концу света.
«Новый год» (Великобритания, 2020), реж. Рори Уотби-Толли и Диана Градинару
Действие фильма происходит сразу в двух временных точках. В 1999 году, в котором главный герой, боящийся апокалипсиса, готовится встретить 2000 год. И в далеком будущем, где девушка изучает азы религии, основанной на артефактах, оставленных тем самым главным героем из 90-х. Каким же будет это будущее?
Хронометраж программы — 80 мин, возрастное ограничение — 16+
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