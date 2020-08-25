«Пионер» покажет фильмы Лондонского анимационного фестиваля

Кадр из фильма «Дочь» © «Пионер»

27 августа в московском кинотеатре «Пионер» будут показаны восемь фильмов Лондонского международного анимационного фестиваля (LIAF) 2020 года.

Программа опубликована на сайте «Пионера», в нее вошли:

«Гравитация» (Германия-Боливия, 2019), реж. Матисс Гонзалес

В крошечном городке постоянно меняется гравитация. Розу то поднимает в воздух в «легкие» дни, то прижимает к земле в дни «тяжелые». Розе просто необходимо отыскать что-то, за что можно держаться — и найти баланс.

«Монетка» (США, 2019), реж. Сики Сонг

Согласно китайской традиции, обнаружить в пельмене на Новый год монетку —значит обрести удачу. Главная героиня теряет свои счастливые монетки во время переезда в другую страну. Ее путешествие в самостоятельную жизнь начинается с поиска новой счастливой монеты.

«Дочь» (Чехия, 2019), реж. Дарья Кащеева

В больнице Дочь вспоминает эпизод из детства, когда она пыталась поделиться своими эмоциями с Отцом после пугающей встречи сраненым птенцом. Но тогда момент единения не состоялся, и отстраненностьмежду Дочерью и Отцом протянулась на многие годы — до этой самой минуты в больничной палате, когда окно неожиданно разбивается от врезавшейся в него птицы.

«Одинокая орбита» (Швейцария, 2019), реж. Фредерик Зигель, Бенжамен Морар

Устроившись на работу мечты, инженер спутниковой связи пытается не раствориться в одиночестве, пересматривая старые видео и общаясь в чате с друзьями. Тем временем один из спутников выходит из строя и покидает орбиту Земли, лишая человечество связи на неопределенный срок.

«Симбиоз» (Венгрия, 2019), реж. Надя Андрашев

Обманутая жена начинает следить за своим мужем и его любовницами. В процессе ее ревность трансформируется в искреннее любопытство.

«Синхронность» (Великобритания, 2018), реж. Мишель Бранд

Люди приходят и уходят, но все же двигаются в одном направлении. Все мы разделяем что-то общее, создаем одну картину, которую не в силах разглядеть. Это фильм о связи всего со всем, пересечениях и изменяющихся линиях наших жизней.

«Д*рьмо случается» (Чехия-Словакия-Франция, 2019), реж. Микаэла Михали и Давид Штумпф

Где начало конца и кто виноват? Один неудачный день, последствия которого приведут к локальному концу света.