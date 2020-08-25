Кураторы, галеристы и арт-менеджеры встретятся на Кураторском форуме в Петербурге

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С 19 по 22 ноября в Петербурге пройдет 2-й Кураторский форум, в котором примут участие ведущие институциональные и независимые кураторы, галеристы и арт-менеджеры из России и других стран.

Форум проводит Северо-Западный филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГЦСИ в Санкт-Петербурге) при поддержке «Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга».

В 2020 году форум обращается к образовательным практикам в музеях и других культурных институциях, таким как музейная педагогика и арт-медиация, а также к общим вопросам, связанным с производством знания в сфере современной культуры.

В программе форума дискуссии и выступления о современных кураторских практиках и первый в России Art Weekend для широкой аудитории — «день открытых дверей» в галереях, арт-пространствах и мастерских художников.

Кроме того, в основную программу в этом году войдут онлайн-проект «Симпозиум*», его тема — «Образовательный разворот. Кто еще производит знания в культуре?»), и специальные проекты: выставка в формате take away «Зин как выставка: postcovid», двадцать видеоинтервью Studio Studies с петербургскими художниками в их мастерских и программа стажировок для студентов вузов Петербурга.

«Кураторский форум играет огромную роль в развитии актуальной художественной среды Санкт-Петербурга, — говорит директор ГМИИ Марина Лошак. — Обширная программа событий форума соединяет друг с другом художников и кураторов, российских и зарубежных участников, профессиональное сообщество и широкую публику. В этом году проект гибко адаптируется к новой реальности и выполняет чрезвычайно ответственную и важную миссию поддержки художников. Новый формат станет поводом для экспериментов, продемонстрирует открытость и силу творческого сообщества Санкт-Петербурга».

Подробная программа 2-го Кураторского форума в ближайшее время будет опубликована на его сайте.







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