Присуждена Платоновская премия

© Платоновский фестиваль искусств

Лауреатом Платоновского премии в области литературы и искусства 2020 года стал театральный режиссер, художественный руководитель Воронежского Камерного театра, основатель и художественный руководитель Международного Платоновского фестиваля искусств Михаил Бычков.

Такой решение единогласно принял совет по присуждению Платоновской премии на заседании, которое прошло 22 августа под председательством губернатора Воронежской области Александра Гусева, передает ТАСС.

Премия при присуждена Михаилу Бычкову с формулировкой «за создание новаторского театра и фестивального движения на родине Андрея Платонова». Премия в размере 1 млн рублей, диплом и нагрудный знак будут вручены лауреату в дни Платоновского фестиваля в сентябре.

Платоновская премия ежегодно присуждается российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние Российской Федерации, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций, говорится в сообщении на сайте Платоновского фестиваля,

В прошлые годы лауреатами Платоновской премии становились писатель Борис Екимов, режиссер Лев Додин, музыкант Михаил Плетнев, художник-мультипликатор Александр Петров, писатель Андрей Битов, кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Алексей Иванов, режиссер Анатолий Васильев и актриса Алла Демидова, театральный художник и писатель Эдуард Кочергин.







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