Платоновская премия присуждена Эдуарду Кочергину© Платоновский фестиваль искусств
Сегодня, 19 апреля, в Воронеже объявлен лауреат Платоновской премии в области литературы и искусства. Им стал художник и писатель Эдуард Кочергин.
Как сообщает сайт Платоновского фестиваля искусств, премия присуждена с формулировкой «за многогранность и достоинство».
Эдуард Кочергин — театральный художник и писатель, главный художник БДТ имени Г.А. Товстоногова (с 1972 года). Академик Российской академии художеств, народный художник РСФСР. Лауреат Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и многих других наград.
Автор книг «Ангелова кукла: Рассказы рисовального человека», «Крещённые крестами: Записки на коленках», «Записки Планшетной крысы», «Завирухи Шишова переулка: Василеостровские притчи», «Россия, кто здесь крайний?». Его литературные работы были отмечены премией «Национальный бестселлер» и премией им. Сергея Довлатова «За достижения в современной отечественной прозе».
Церемония вручения премии пройдет 16 июня в Воронежском театре оперы и балета на закрытии IX Платоновского фестиваля искусств.
Платоновская премия ежегодно присуждается российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние Российской Федерации, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций.
Размер премии составляет 1 миллион рублей.
В прошлые годы лауреатами Платоновской премии становились писатель Борис Екимов, режиссер Лев Додин, музыкант Михаил Плетнев, художник-мультипликатор Александр Петров, писатель Андрей Битов, кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Алексей Иванов, а также режиссер Анатолий Васильев и актриса Алла Демидова.
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