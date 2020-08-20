В Музее Москвы откроются фотовыставки о войне

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С 3 сентября по 8 ноября Музей Москвы представит две выставки, приуроченные к 75-летию Победы – «Письмо. 75 слов о войне» и «Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны».

Как сообщает пресс-служба Музея Москвы, превью этих выставок стали онлайн-проекты, доступные с 7 мая.

Выставка «Письмо. 75 слов о войне» (куратор — Ирина Карпачева) рассказывает об одной из главных трагедий XX века через свидетельства очевидцев: фронтовую переписку, личные записи и воспоминания москвичей. Для экспозиции собрано более 90 писем. На их основе создан спектакль, который будет разыгрываться в выставочном пространстве каждое воскресенье в 15:00 и в 17:00 в течение всего периода работы выставки.

Режиссер спектакля — Филипп Виноградов, сценограф — Алексей Трегубов. В постановке примут участие студенты выпускного курса актерского и режиссерского факультетов ГИТИСа.

Экспозиция «Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны» (кураторы — Ирина Чмырева, Ольга Быдзан и Владимир Самарин) посвящена военным корреспондентам Борису и Ольге Игнатович, брату и сестре.

На выставке можно будет увидеть около двухсот снимков, в том числе репортажи Бориса Игнатовича с Калининского фронта, его снимки из серии «Партизаны Брянщины», фотографии празднования 800-летия Москвы и портреты маршалов Победы.







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