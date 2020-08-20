Объявлена программа «Ночи кино» в Москве

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29 августа более 150 московских кинотеатров, культурных центров, парков и музеев станут площадками пятого ежегодного общегородского фестиваля «Ночь кино». На большом экране будут показывать хиты европейских фестивалей, классику советского кино, немые фильмы начала XX века и новейшие российские сериалы.
Расписание показов опубликовано на сайте организаторов фестиваля, сети кинотеатров «Москино».
«Ночь кино» откроется в кинотеатре «Москино Космос» премьерой монтажного фильма «Москва 1941–1945. Хроники будней» с живой музыкой в исполнении Жени Горбунова («ГШ», «Интурист») и Феликс Микенский («Бром», Drojji) под руководством Саши Елиной. В основу фильма, созданного «Москино», легли хроникальные материалы, часть которых широкий круг зрителей увидит впервые.
Центральным событием фестиваля станет кураторская программа журнала «Искусства кино», показы которой пройдут в Цифровом деловом пространстве, Центре документального кино, Государственной Третьяковской галерее, кинотеатрах «Космос», «Салют», «Иллюзион» и в летнем кинотеатре «Москино Музеон».
В программу вошли фильмы «Транзит» Кристиана Петцольда, «Видение» Наоми Кавасэ, «Джессика навсегда» Каролин Поджи и Джонатана Винеля, «Молодой Ахмед» братьев Дарденн, «Бесконечная поэзия» Алехандро Ходоровски, «Бабай» Артема Айсагалиева и «Преступный человек» Дмитрия Мамулии, а также сериалы «Хороший человек» Константина Богомолова, «Игра на выживание» Карена Оганесяна и «Последний министр» Романа Волобуева. После всех показов пройдут встречи и обсуждения фильмов с режиссерами и съемочными командами.
В кинотеатрах «Звезда», «Салют», «Факел» и «Юность» можно будет посмотреть синефильскую ретро-программу «Городские симфонии» — немые фильмы-портреты городов и районов с живой озвучкой Foresteppe, Zumvo, OL, Piper Spray & Lena Tsibizova.
В кинотеатрах «Москино», культурных центрах, Музее Москвы и Музее космонавтики к 75-летию Победы будут представлены фильмы «Два бойца», «Сын полка», «Жди меня», «Небесный тихоход», «Подвиг разведчика» и другие советские картины из коллекции Госфильмофонда.
Московские кинотеатры, парки, культурные центры и библиотеки покажут программу Министерства культуры России и Фонда кино, в которую вошли три самых популярных российских фильма года: комедия «Холоп», четвертая часть анимационной франшизы «Иван Царевич и Серый волк» и сиквел музыкальной мелодрамы «Лед».
На Другой сцене театра «Современник» будет представлен фильм 1965 года «Строится мост», роли в котором исполнили ведущие артисты и основатели театра — Олег Ефремов, Олег Табаков, Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Лилия Толмачова, на «Кинопаркинге» (бесплатный автокинотеатр Московского транспорта на парковке возле станции метро «Филатов луг») — «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта и «Огни большого города» Чарли Чаплина.
Московская школа кино организует в летнем кинотеатре «Москино Музеон» лекцию сценариста, редактора и киноведа Всеволода Коршунова «Как смотреть кино с позиции кинокритика». В галерее «На Шаболовке» пройдет лекция об основоположнице советского детского кино, забытой актрисе и кинорежиссере 1920-х — 1930-х годов Маргарите Барской, и будет показан ее фильм «Рваные башмаки».
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