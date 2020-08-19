«Театр.doc» проведет лабораторию вербатима

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30 августа московский театр документальной пьесы «Театр.doc» запускает курс сценариста и драматурга Александра Родионова «Быстрый театр: вербатим 08-2020». Курс будет посвящен практике и разнообразному применению вербатима, участники получат навыки работы с вопросами и «драматургическим интервью».
«На курс мы приглашаем всех тех, кому интересна документальность в театре. Наша задача — услышать голоса сегодняшнего московского дня и найти в них сюжеты, увидеть героев, принести их на сцену — тоже сегодня. Вербатим — документальная технология, позволяющая такую скорость», — говорит Александр Родионов.
Записаться на занятия курса можно до 25 августа. Для этого необходимо заполнить онлайн-анкету и отправить на почту dok.scena@gmail.com видеозадание: рассказать чужую историю от первого лица (хронометраж: 1—4 мин).
Лекционный цикл состоит из пяти занятий, которые до 3 сентября будут проходить ежедневно с 19:00 до 22:00 на площадке «8/3» (ул. Казакова, д. 8, стр. 3):
Вместе с лекционной программой запланирован практикум, участники которого пройдут путь от поиска темы, вопросов и героев до создания вербатимной работы. Интенсив (каждый день с 15:00 до 18:00) завершится зрительскими показами 13 и 14 сентября.
Как отмечают организаторы, практикум предполагает и самостоятельную работу вне интенсива, что потребует дополнительного времени от участников.
Александр Родионов — сценарист, драматург, один из создателей «Театра.doc» и первых организаторов российских семинаров по вербатиму. Преподает вербатим в Школе документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.
В качестве сценариста регулярно работал с режиссерами Борисом Хлебниковым («Свободное плавание», «Сумасшедшая помощь», «Пока ночь не разлучит», «Долгая счастливая жизнь»), Николаем Хомерики («Сказка про темноту», «Сердца бумеранг», «Девятая»), Валерией Гай Германикой («Все умрут, а я останусь», «Да и да»).
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