Остров Свияжск снова станет площадкой театральной лаборатории

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С 18 по 23 августа на острове Свияжске при впадении Свияги в Волгу неподалеку от Казани в седьмой раз пройдет ежегодная театральная лаборатория «Свияжск АРТель». По причинам, связанным с пандемией, организаторы были готовы отменить лабораторию в этом году, но все-таки решили не отказываться от ее проведения.
«Непреодолимая сила, тянущая нас вновь на остров Свияжск, заставила изменить решение», — говорится в сообщении на сайте Фонда поддержки современного искусства «Живой город», который организует лабораторию «Свияжск АРТель» совместно с Музеем-заповедником «Остров-град Свияжск».
Тема лаборатории 2020 года — «Алфавит». Она вдохновлена фреской на стенах Успенского собора в Свияжске, где изображен Ангел, который «показывает звездное небо и научает грамоте». Кураторы предложили режиссерам, художникам и драматургам поразмышлять о новой, изменённой, реальности как точке старта. И, создавая «инструкции» для зрителей, заново осмыслить окружающий мир.
Фонд «Живой город» провел open call и получил несколько десятков заявок от режиссеров и художников со всей России, из которых было отобраны три. Участниками лаборатории «Свияжск АРТель» в этом году стали Борис Павлович, Марина Давыдова и Елена Павлова.
Режиссер Борис Павлович представит на острове спектакль «Имя», основанный на текстах философа Владимира Бибихина, в котором максимально увеличит дистанцию между актером и зрителями, будет исследовать в этой форме театра такие вещи, как встреча, узнавание, понимание. Театр, по мнению Бориса Павловича — это место, где один человек рискует заговорить в надежде быть услышанным другим человеком.
Марина Давыдова, больше известная в России как театральный критик, тогда как в Европе ее уже хорошо знают как режиссера, представит свой проект «Убывание мира» для одного ведущего и трех перформеров. В эскизе будут рассмотрены различные подходы к исследованию русской письменности, а также перформативные варианты представления русских азбук и букварей, в том числе попытка составить азбуку нового времени.
Елена Павлова создаст эскиз спектакля «ОА», который будет представлять собой променад по острову. Режиссер из Петербурга рассмотрит то, как в жизнь человека вошли аббревиатуры, что произошло с утерей главной аббревиатуры жизни советского человека — СССР, ведь срок ее существования — 70 лет — это примерно срок жизни одного человека. Аббревиатуры, которые считались новым языком, новым алфавитом – такая же это утопия жизни? Поразмышлять над всем этим Елене Павловой предстоит в контексте Свияжска.
Работа на острове всех режиссерских команд начнется 18 августа и продлится до 21 августа. 22 и 23 августа эскизы спектаклей будут показаны публике.
Бесплатная регистрация откроется на сайте фонда «Живой город» 20 августа в 16:00.
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