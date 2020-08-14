Дмитрий Кузьмин расскажет онлайн о современной украинской поэзии

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18 августа Центр Вознесенского организует онлайн-встречу с поэтом и переводчиком Дмитрием Кузьминым. Встреча будет посвящена современной украинской поэзии.
Начало в 19:30, встреча пройдет на платформе Zoom, регистрация — здесь.
Дмитрий Кузьмин — поэт, переводчик и литературтрегер, автор монографии «Русский моностих», соавтор учебника «Поэзия», главный редактор журнала поэзии «Воздух», издательств «АРГО-РИСК» (Россия) и Literature Without Borders (Латвия). Лауреат малой премии «Московский счет» (как поэт), премии «Поэзия» (как критик) и Премии Андрея Белого (как литературтрегер).
Встреча с Дмитрием Кузьминым входит в цикл вечеров, посвященных переводной поэзии, которые проводит Центр Вознесенского. Встречи цикла знакомят с работами ведущих русских поэтов-переводчиков и иноязычными авторами, привлекшими их внимание.
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