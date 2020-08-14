Валерий Фокин снимает фильм о контакте с инопланетянами

© Александринский театр

В 2021 году выйдет на экраны картина «Петрополис» о контакте людей с инопланетным разумом, к съемкам которой приступил художественный руководитель Александринского театра, режиссер Валерий Фокин. Главные роли исполнят Антон Шагин и Юлия Снигирь.

«Я не снимал кино почти двадцать лет. И, конечно, это для меня новый вызов, который очень возбуждает. Многое поменялось — технологии, мышление, экономика кино. Это другая психология, отличная от театра. Но кино обладает огромными возможностями, аудиовизуальной мощью — оно способно создать ту тайну, которой нет в театре», — цитирует Валерия Фокина ТАСС.

Фантастический триллер «Петрополис» основан на повести его сына Кирилла Фокина «Огонь», которая вышла в 2016 году. Тогда же Фокин-старший поставил ее на сцене Александринского театра. По сюжету человечество на протяжении десятилетий находилось в постоянном тайном контакте с могущественным инопланетным разумом, но между пришельцами и главами сверхдержав назревает конфликт. Катастрофу может предотвратить социальный психолог, который знает нечто о подлинной природе инопланетян.

По словам Валерия Фокина, проблематика картины глобальна, поскольку она затрагивает тему доверия между странами и народами, что особенно актуально в мире, который столкнулся с пандемией.

Первые съемочные дни прошли в Петербурге и Ленинградской области, основной блок съемок пройдет в Москве в павильоне крытого картинг-центра, где уже построены декорации.

Валерий Фокин дебютировал в кино в 1974 году экранизацией романа Диккенса «Домби и сын». Большинство его последующих работ также имели литературную основу. Последним полнометражным игровым кинофильмом режиссера была драма «Превращение» (2002) по повести Франца Кафки с Евгеним Мироновым в главной роли.







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