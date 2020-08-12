«Полигон» организует онлайн-встречу с Артемом Филатовым

© «Полигон»

14 августа чебоксарский культурный центр «Полигон» продолжит образовательный цикл об актуальных практиках современной культуры онлайн-встречей с художником Артемом Филатовым (Нижний Новгород).

Начало в 19:00, встреча пройдет на платформе Zoom, регистрация — здесь.

В последние годы Нижний Новгород стал одним из центров уличного искусства в России: здесь постоянно работают десятки авторов, проводятся выставки и фестивали стрит-арта. Эксперт образовательной программы «Полигона» Артем Филатов — один из лидеров этого движения.

В своей лекции он расскажет о собственных работах и творчестве своих коллег – Андрея Дружаева, Федора Махлаюка, Антона Морокова, Андрея Оленева, Якова Хорева, Владимира Чернышева и команды «ТОЙ», о стрит-арте как особом способе взаимодействовать с городом, его средой и жителями, о том, как создавать органичный сюжет, который вписывается в окружающую среду и меняет культурный ландшафт.

Артем Филатов (род. 1991, Нижний Новгород) — художник, куратор. Автор объектов, инсталляций и кураторских проектов, построенных на взаимодействии с нижегородской историей и культурным ландшафтом, таких как фестиваль уличного искусства «Новый Город: Древний» (2014–2016), выставка «Обратно домой» (2017), инсталляция «Сад им.» (2019), кураторский проект «Смерть не за горами» (2020).

Лауреат ярмарки Cosmoscow для молодых художников (2017) и Государственной премии в области современного искусства «Инновация» в номинации «Региональный проект» (2018). Живет и работает в Нижнем Новгороде.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU