InLiberty запускает онлайн-школу о демократии

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Просветительский проект InLiberty открывает набор в новую бесплатную онлайн-школу «Доброе правление», которая пройдет с 23 по 27 августа. Занятия школы будут посвящены демократии и ее месту в современном мире.
«Доброе правление» — вторая из четырех онлайн-школ большой образовательной программы InLiberty «Я думаю».
«Демократию принято считать эталонной моделью правления еще с XX века, — отмечают организаторы, — однако новейшая история показала, насколько она может быть несовершенна. Утверждение о кризисе демократии стало общим местом, и вопрос о "добром" правлении снова в повестке дня».
Чтобы записаться в школу «Доброе правление», нужно до 18 августа прислать короткое видео о себе и небольшое эссе на заданную тему. По итогам отбора приглашение получат 100 студентов. Подать заявку на участие могут учащиеся студенты из любого университета, пишущие и читающие на русском языке.
На занятиях школы студенты разберут основы политической теории, проанализируют кейсы превращения демократий в авторитаризм, попробуют в играх и дебатах выяснить, можно ли «пересадить» демократию в другие страны, а также сами разработают справедливые правила управления государством.
Главные принципы школы — горизонтальность учебного процесса, ориентация на освоение навыков критического мышления, занятия в формате интеллектуальных семинаров, много интерактивной работы в небольших группах и минимум лекций.
Среди преподавателей и кураторов групп профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и Григорий Голосов, политологи Маргарита Завадская и Михаил Комин, историки Иван Курилла и Илья Венявкин.
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