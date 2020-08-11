МАММ откроет сезон девятью выставками

Павел Пепперштейн. Цветы для доктора Фрейда. 2020. Бумага, акварель, ручка © Павел Пепперштейн

В сентябре в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) начнут работу восемь выставок «Фотобиеннале-2020» и итоговая выставка акции «Цветы врачам».

В здании МАММ на Остоженке с 5 сентября будут проходить выставки «Фотобиеннале-2020»:

Также с 7 сентября по 18 октября в музее пройдет выставка «Цветы врачам» по итогам одноименного флешмоба — акции в поддержку врачей, которую во время режима самоизоляции организовали МАММ, агентство «Пикчер», попечительница МАММ и соосновательница доменной зоны .art Рейхан Касимова и платформа Malevich.

Команда МАММ отобрала по хештегу #цветыврачам наиболее интересные работы, из которых была сформирована экспозиция «Цветы врачам». В нее вошли произведения художников разных поколений, а также непрофессиональных участников флешмоба. На выставке, в частности, будут представлены работы Ильи Кабакова, Павла Пепперштейна, Константина Звездочетова, Никиты Алексеева, Андрея Филиппова, Игоря Шелковского, Сергея Браткова, Паруйра Давтяна, Павла Лунгина, Евгения Гранильщикова, групп «ЕлиКука» и AES+F.







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