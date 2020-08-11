Градозащитники требуют вернуть исторический облик московской аптеке

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Общество охраны памятников модернизма проводит кампанию за восстановление фасада аптеки-креста в московском районе Орехово-Борисово, построенной в 1973 году по проекту архитекторов Евгения Асса и Александра Ларина.
«Аптека с фасадом в виде красного креста была одной из архитектурных доминант района Орехово-Борисово и не имела аналогов в истории советской архитектуры», — говорится в открытом письме Общества охраны памятников модернизма к руководству компании X5 Retail Group, которой принадлежит здание по адресу Шипиловский проезд, дом 59, корпус 3, строение 3.
Сейчас в нем располагается магазин, а фасад закрыт панелями в корпоративных цветах сети «Пятерочка».
Авторы письма называют здание аптеки ярким и необычным образцои советского модернизма.
«Мы просим найти возможность восстановить исторический фасад аптеки в Орехове-Борисове, — пишут они. — Со своей стороны готовы оказывать всю необходимую помощь — искать реставраторов-волонтеров, освещать процесс реставрации, проводить архивные исследования, если потребуется».
Общество охраны памятников модернизма обратилось ко всем, кто поддерживает восстановление фасада аптеки, с призывом направлять письма в адрес компании X5 Retail Group.
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