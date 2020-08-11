Умер Валерий Подорога

© «Код эпохи»

9 августа в Москве в возрасте 73 лет умер философ Валерий Подорога.

Об этом сообщил Институт философии РАН.

Валерий Александрович Подорога родился в 1946 году в Москве, окончил философский факультет МГУ (1970) и аспирантуру Института философии АН СССР (1974). Кандидат философских наук (1979), доктор философских наук (1992).

Много лет проработал в Институте философии РАН, заведовал сектором аналитической антропологии. Также преподавал в РГГУ, МГУ. НИУ ВШЭ, университетах США, Франции и Германии. Среди учеников Валерия Подороги философы, культурологи и искусствоведы Олег Аронсон, Дмитрий Замятин, Елена Петровская, Оксана Тимофеева, Игорь Чубаров, Кети Чухров.

Главным достижением Валерия Подороги считается разработка аналитической антропологии как философской дисциплины. В сферу его научных интересов входили философская и политическая антропология, история философии, философия искусства, психоанализ.

Автор более 20 монографий, в том числе «Метафизика ландшафта» (1993, 2013), «Мимесис» (2006, 2011), «Вопрос о вещи» (2016), «Антропограммы» (2017), «Второй экран» (2017, 2020), и около 200 научных статей и эссе, посвященных самым разным темам, в том числе идеям западных философов, проблеме телесности, вопросам русской и зарубежной литературы, мирового кино.

Лауреат премии Андрея Белого 2001 года «за тексты в книгах "Мастерская визуальной антропологии" и "Тетради по аналитической антропологии. Авто-био-графия"».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU