Умер Валерий Подорога

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9 августа в Москве в возрасте 73 лет умер философ Валерий Подорога.
Об этом сообщил Институт философии РАН.
Валерий Александрович Подорога родился в 1946 году в Москве, окончил философский факультет МГУ (1970) и аспирантуру Института философии АН СССР (1974). Кандидат философских наук (1979), доктор философских наук (1992).
Много лет проработал в Институте философии РАН, заведовал сектором аналитической антропологии. Также преподавал в РГГУ, МГУ. НИУ ВШЭ, университетах США, Франции и Германии. Среди учеников Валерия Подороги философы, культурологи и искусствоведы Олег Аронсон, Дмитрий Замятин, Елена Петровская, Оксана Тимофеева, Игорь Чубаров, Кети Чухров.
Главным достижением Валерия Подороги считается разработка аналитической антропологии как философской дисциплины. В сферу его научных интересов входили философская и политическая антропология, история философии, философия искусства, психоанализ.
Автор более 20 монографий, в том числе «Метафизика ландшафта» (1993, 2013), «Мимесис» (2006, 2011), «Вопрос о вещи» (2016), «Антропограммы» (2017), «Второй экран» (2017, 2020), и около 200 научных статей и эссе, посвященных самым разным темам, в том числе идеям западных философов, проблеме телесности, вопросам русской и зарубежной литературы, мирового кино.
Лауреат премии Андрея Белого 2001 года «за тексты в книгах "Мастерская визуальной антропологии" и "Тетради по аналитической антропологии. Авто-био-графия"».
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