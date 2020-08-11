До конца августа медиков будут бесплатно пускать в Третьяковку

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С 11 до 30 августа врачи, медсестры, фельдшеры и другие медицинские работники смогут бесплатно посетить постоянную экспозицию в главном здании Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) в Лаврушинском переулке.
О проведении акции акции «Третьяковка — медикам!» сообщает пресс-служба ГТГ.
«Государственная Третьяковская галерея с большим уважением относится к труду медицинских работников, — говорится в сообщении. — Во время эпидемии коронавируса в тяжелых условиях они боролись и продолжают бороться за жизни своих пациентов. Обычный человек с трудом может представить, как трудно медицинским работникам в наше время, когда для сохранения жизни людей им приходится проводить по несколько смен в больницах и на других лечебных постах, преодолевать невероятное психологическое давление, жесткую изоляцию, порой даже от родственников».
«Мы надеемся, что в залах музея медработники смогут отдохнуть, наслаждаясь шедеврами русского искусства. Нам бы хотелось, чтобы их посещение галереи стало в некотором роде арт-терапией, "лекарством для души", которое музей может предложить в знак благодарности», — пишут организаторы акции «Третьяковка — медикам!».
Правила акции приводятся на сайте ГТГ.
Для получения права бесплатного посещения экспозиции в Лаврушинском переулке медицинскому работнику следует предъявить удостоверение (пропуск/бейдж) сотрудника медицинского учреждения.
В случае, если вместе с медицинским работником в период проведения акции приходят посетители, не работающие в медицинских учреждениях, они приобретают входной билет в кассе в соответствии с категорией посетителя.
В постоянной экспозиции главного здания ГТГ представлены более 1300 произведений русского искусства XI — начала ХХ века от домонгольских икон и мозаик до пейзажной, портретной и исторической живописи.
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