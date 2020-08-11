Выставка проекта «Искусство быть» состоится в Выксе

Музей истории Выксунского металлургического завода © vyksavkurse.ru

С 15 сентября по 28 октября выставкой в Музее истории Выксунского металлургического завода (Выкса) откроется новый сезон выставочного и образовательного инклюзивного проекта «Искусство быть».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов выставки. На ней будут представлены 12 проектов, среди авторов которых художники Маша Сомик и Саша Виноградова, Владимир Селезнев, Маркус Мартинович, арт-группа «Никаких оправданий», Вероника Павленко и студия «Особые художники».

Тема выставки — «Соседи» / «Мы = Выкса», кураторы — искусствовед, главный специалист отдела стратегических проектов государственного центра современного искусства (ГСЦИ) в составе ГМИИ Лариса Гринберг, культуролог Надежда Гура, эксперты благотворительного фонда помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим» Ирина Скуратовская и Юлия Прилепская.

Следующие выставки проекта «Искусство быть» пройдут ноябре-декабре 2020 года в Центре современного искусства «Типография» в Краснодаре (тема — «Искусство быть: пространство заботы») и в феврале-марте 2021 года в Государственном музее-заповеднике «Царицыно» в Москве (тема — «Искусство быть рядом»). В рамках проекта запланирована образовательная программа.

Художники и художественные коллективы, участвующие в выставках, выбраны по итогам конкурса, который проводили фонд «Гольфстрим», Музей истории ВМЗ, ЦСИ «Типография» и ГМЗ «Царицыно» (Москва) при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Проект «Искусство быть» в 2018 году запустили ГЦСИ и фонд «Гольфстрим» с целью объединить художественные произведения с реабилитационным потенциалом и способствовать взаимодействию и общению посетителей различных социальных групп. В основе проекта принцип партиципации, который подразумевает активное и деятельное вовлечение публики в диалог с произведением искусства и друг с другом.

В 2019 году выставка «Искусство быть» была показана на трех площадках — ГЦСИ (Москва), Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» (Москва) и «Арсенал» (Нижний Новгород).

Выставка в Выксе проводится при организационной поддержке благотворительного фонда «ОМК-Участие»







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU