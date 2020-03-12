Художников приглашают принять участие в выставке «Искусство быть»

Работа группировка ЗИП на выставке «Искусство быть» в ГЦСИ. Москва, 2019 © Центр современного искусства «Типография»

До 9 мая открыт прием заявок для художников и художественных коллективов на участие в выставке «Искусство быть», которая в 2020-2021 годах пройдет в Выксе, Краснодаре и Москве.

Заявки принимаются на сайте проекта «Искусство быть».

Конкурс проводят Благотворительный фонд «Гольфстрим», Музей истории Выксунского металлургического завода (Выкса), Центр современного искусства «Типография» (Краснодар) и Музей-заповедник «Царицыно» (Москва) при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Победители конкурса получат деньги на реализацию своей работы, ее транспортировку, а также гонорар.

Расписание выставки «Искусство быть»:

сентябрь-октябрь 2020 года — Музей истории Выксунского металлургического завода

ноябрь-декабрь 2020 года — ЦСИ «Типография»

февраль-март 2021 года — Музей-заповедник «Царицыно».

Как сообщает сайт ЦСИ «Типография», в Краснодаре выставка пройдет под заголовком «Пространство заботы» и будет тематически связана с проектом «Лига нежных», который был инициирован куратором ЦСИ «Типография» Еленой Ищенко и специалисткой в области инклюзивных программ, сотрудницей Государственной Третьяковской галереи Марией Сарычевой.

Выставочный и образовательный инклюзивный проект «Искусство быть» в 2018 году запустили Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) и Благотворительный фонд «Гольфстрим» с целью объединить художественные произведения с реабилитационным потенциалом и способствовать взаимодействию и общению посетителей различных социальных групп. В основе проекта принцип партиципации, который подразумевает активное и деятельное вовлечение публики в диалог с произведением искусства и друг с другом.

В 2019 году выставка «Искусство быть» была показана на трех площадках — ГЦСИ (Москва), Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» (Москва) и «Арсенал» (Нижний Новгород).







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