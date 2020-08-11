Объявлена программа Дальневосточного фестиваля «Мариинский»

На репетиции балета «Тысяча и одна ночь» © Приморская сцена Мариинского театра / © Приморская сцена Мариинского театра / Facebook

С 14 августа по 6 сентября на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке пройдет V Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский». Его откроет премьера балета «Тысяча и одна ночь» на музыку Фикрета Амирова, который для Приморской сцены поставил главный балетмейстер труппы Эльдар Алиев.

Как сообщает пресс-служба Мариинского театра, спектакли пройдут 14, 15, 16 августа и 3 сентября.

Еще одной премьерой фестиваля станет опера Верди «Дон Карлос» (29 августа) с участием солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова. Дирижер — Валерий Гергиев.

В концертной версии во Владивостоке под управлением Валерия Гергиева впервые прозвучат «Огненный ангел» Прокофьева, возобновленный после восьмилетнего перерыва с новым составом вокалистов, «Сельская честь» Масканьи и III акт «Нюрнбергских мейстерзингеров» Вагнера.

В репертуарных спектаклях Приморской сцены выступят Алексей Марков, Сергей Скороходов и Михаил Петренко («Царская невеста»), Владислав Сулимский («Риголетто»), Елена Стихина, Екатерина Семенчук, Роман Бурденко, Евгений Никитин и Михаил Петренко («Аида»).

В балетных спектаклях Приморской сцены примут участие Кимин Ким и Рената Шакирова («Дон Кихот»), Владимир Шкляров, Мария Хорева и Екатерина Кондаурова («Спящая красавица»).

Также в программе спектакли «Concerto DSCH» Алексея Ратманского и «Соло» Ханса ван Манена, «A flashback» Ильи Живого и «Глина» Владимира Варнавы.

Среди премьер 2020 года «Русские тупики–II» Максима Петрова на музыку Настасьи Хрущевой и «Пионерская сюита» Александра Сергеева на музыку Шостаковича.

Фестиваль завершит 5 и 6 сентября последняя весенняя премьера сезона 2019/20 — «Война и мир» Прокофьева под управлением главного дирижера Приморской сцены Павла Смелкова.

Полностью расписание V Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» приводится на сайте Приморской сцены Мариинского театра.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU