Объявлена программа Дальневосточного фестиваля «Мариинский»

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Гид COLTA.RU по проекту «THEATRUM: Ре-Формация»11 августа 2020385
С 14 августа по 6 сентября на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке пройдет V Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский». Его откроет премьера балета «Тысяча и одна ночь» на музыку Фикрета Амирова, который для Приморской сцены поставил главный балетмейстер труппы Эльдар Алиев.
Как сообщает пресс-служба Мариинского театра, спектакли пройдут 14, 15, 16 августа и 3 сентября.
Еще одной премьерой фестиваля станет опера Верди «Дон Карлос» (29 августа) с участием солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова. Дирижер — Валерий Гергиев.
В концертной версии во Владивостоке под управлением Валерия Гергиева впервые прозвучат «Огненный ангел» Прокофьева, возобновленный после восьмилетнего перерыва с новым составом вокалистов, «Сельская честь» Масканьи и III акт «Нюрнбергских мейстерзингеров» Вагнера.
В репертуарных спектаклях Приморской сцены выступят Алексей Марков, Сергей Скороходов и Михаил Петренко («Царская невеста»), Владислав Сулимский («Риголетто»), Елена Стихина, Екатерина Семенчук, Роман Бурденко, Евгений Никитин и Михаил Петренко («Аида»).
В балетных спектаклях Приморской сцены примут участие Кимин Ким и Рената Шакирова («Дон Кихот»), Владимир Шкляров, Мария Хорева и Екатерина Кондаурова («Спящая красавица»).
Также в программе спектакли «Concerto DSCH» Алексея Ратманского и «Соло» Ханса ван Манена, «A flashback» Ильи Живого и «Глина» Владимира Варнавы.
Среди премьер 2020 года «Русские тупики–II» Максима Петрова на музыку Настасьи Хрущевой и «Пионерская сюита» Александра Сергеева на музыку Шостаковича.
Фестиваль завершит 5 и 6 сентября последняя весенняя премьера сезона 2019/20 — «Война и мир» Прокофьева под управлением главного дирижера Приморской сцены Павла Смелкова.
Полностью расписание V Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» приводится на сайте Приморской сцены Мариинского театра.
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