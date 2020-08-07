Более 30 фильмов вошли в конкурсную программу фестиваля «Короче»

Кадр из фильма «Спасибо, коучер!» (реж. Никита Тарасов) © kino-teatr.ru

В конкурсной программе фестиваля короткометражного кино «Короче», который в этом году пройдет в онлайн-формате, будут соревноваться 32 фильма.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

На участие в фестивале было подано более 1200 заявок из России и еще 40 стран мира. Почти все короткометражные картины, отобранные в конкурсную программу, в том числе «Кое-что задаром» Алексея Талызина, «А где Матвей?» Олега Афонина, «Восстание!» Бена Хэнсфорда, «Взрослый» Анастасии Дробик и «Спасибо, коучер!» Никиты Тарасова, зрители смогут увидеть на фестивале впервые. Полный список фильмов конкурсной программы приводит InterMedia.

Показы пройдут с 17 по 23 августа на платформе «КиноПоиск HD». По итогам фестиваля профессиональное жюри назовет победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза.

Кроме того, организаторы фестиваля готовят live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками фестиваля и совместные онлайн-просмотры с членами жюри, которые состоятся с 21 по 23 августа.

Внеконкурсная программа включает секции «Короче.LOVE», «Короче.Арт», «Короче.Чистая энергия», «Короче.Семья», «Короче.Деньги» и «Короче.Изоляция».

«Несмотря на то, что фестиваль в этом году проходит онлайн, на родине смотра — в Калининграде — пройдет несколько оффлайн-показов на стадионе "Калининград" — там будет организован летний кинотеатр», — говорится в сообщении на сайте фестиваля «Короче».

21 августа в летнем кинотеатре пройдет открытие фестиваля. К зрителям обратится с приветствием президент фестиваля Сергей Сельянов, а затем будут показаны 22 фильма специальной программы «Короче.Звезды».

Фестиваль короткометражного кино «Короче», призванный помочь молодым режиссерам со всей страны встретиться с профессионалами киноиндустрии, проводится в Калининграде с 2013 года.

В конкурсной программе могут участвовать фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут. Цель фестиваля — дать мощный культурный толчок всему региону и стать главным «скаутом» в поиске талантливых отечественных режиссеров.

Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ и правительства Калининградской области







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