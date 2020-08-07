«Московский книжный журнал» сменил адрес

Сайт «Московский книжный журнал» потерял прежний домен и теперь располагается по новому адресу – morebook.ru.

Как сообщает редакция издания, это произошло из-за невнимательности его владельца, журналиста и критика Алексея Мокроусова, не продлившего вовремя доменные права.

Журнал зарегистрирован в 2012 году, в нем публикуются оригинальные тексты (рецензии, интервью, статьи о проблемах книгоиздания, книготорговли и библиотек), а также рецензии прежних лет. Первый год журнал существовал благодаря гранту Фонда Михаила Прохорова. Позже источником дохода стали нерегулярные пожертвования читателей.

Теперь в интернете два сайта с текстами «Московского книжного журнала» — по новому адресу morebook.ru журнал регулярно обновляется, среди последних публикаций — опрос на тему «Коронавирус и книгоиздание в России». По старому адресу morebo.ru — склад с нефункционирующим поисковиком и пустотой на месте многих фотографий. «Содержимое журнала размещено там незаконно, каким образом вместе с именем новому владельцу удалось заполучить фотографии и тексты — загадка, зачем они ему в таком количестве, выяснить может разве что суд. На письма владелец прежнего сайта не откликается», — говорится в обращении к читателям журнала, размещенном на новом сайте.

Создатели журнала отмечают, что кража столь специфического контента, как сайт о книгах — редкость даже в русском интернете. У старого домена были высокие рейтинги, перед закрытием счетчик показал 36200 заходов в месяц, хотя сайт не обновлялся с лета 2018 года.

«Администрировать его довольно сложно, профессионалов на рынке рецензий не так много, зачем было похищать контент, понять трудно, — говорит Мокроусов. — Сперва я даже подозревал бывшего сотрудника, но теперь речь о человеке, предлагавшем в 2018 году услуги по защите сайта, а позже разместившем на нем программу нелегального майнинга. С хостингом reg.ru, где базируется сайт с украденными статьями, мы начали переговоры о разрешении сложившейся ситуации».







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