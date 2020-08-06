Открылась онлайн-школа для подростков

Начались занятия «Нормальной школы» – образовательного проекта для детей 10-15 лет. Обучение организовано в тематических двухнедельных онлайн-модулях, кураторы дают задания на дом и обсуждают их на уроках в Zoom.

Как сообщают инициаторы проекта, миссия «Нормальной школы» — дать заинтересованным детям возможность учиться у лучших специалистов без вступительных экзаменов и отбора. Музейные кураторы, философы, фотографы, архитектурных критики, поэты и художники помогают подросткам реализовать свои идеи на практике. Это может быть выставка, проект дома, сборник стихотворений, личный дневник, рецензия на выдуманную книгу или коллекция фотографий.

Занятия проходят в группах по 10 человек, стоимость обучения в каждом модуле — 5000 рублей. В каждой группе есть два бесплатных места. Они предусмотрены для тех, кто хочет учиться, но не может оплатить модуль. Чтобы учиться бесплатно, нужно написать мотивационное письмо.

С 3 августа идут занятия курса «Говорим фотографией», который ведет фотограф и художница Оксана Юшко. Сегодня, 6 августа, микробиолог Анна Петрова проводит первое занятие модуля «ГМО, гомеопатия и споры о вакцинации».

На сайте «Нормальной школы» доступны еще шесть модулей:



Проект основали Наталья Чеботарь, руководившая исследованиями и новыми образовательными продуктами «Яндекса», создательница сообщества Woman and Tech Светлана Анисимова и Татьяна Архарова, которая управляет приемной комиссией в международной школе для одаренных детей «Летово».

«Архитекторы, философы и писатели, ученые-исследователи — носители современной живой культуры, которой не хватает в школе, — говорит Наталья Чеботарь. — Многим нравится работать с детьми. Когда я написала о проекте в своих соцсетях, ко мне сразу пришло несколько преподавателей — крутые специалисты из разных сфер. В ближайших планах — набрать преподавать в школу 500 человек, тогда в школе смогут учиться 5000 детей».







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