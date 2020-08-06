Дмитрий Данилов открывает онлайн-мастерскую

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17 августа начнутся занятия онлайн-мастерской драматурга и писателя Дмитрия Данилова «Как стать востребованным драматургом».

Как сообщает сайт «Театра.doc», в курсе восемь трехчасовых занятий, они будут проходить на платформе Zoom три раза в неделю (по понедельникам, средам и субботам), начало в 19:00.

Участники мастерской будут:

коллективно обсуждать одну или две пьесы участников;

много говорить о принципах и законах драматургии, об основах драматургического ремесла, о самопродвижении драматурга и о его взаимоотношениях с театром;

«прокачивать» знания и навыки;

устанавливать профессиональные и дружеские контакты;

получать рекомендации по дальнейшему творческому развитию.

Также участникам предоставляется возможность увидеть свою пьесу прочитанной на зрителях актерами «Театра.doc».

Дмитрий Данилов — писатель, драматург, поэт. Автор восьми книг прозы, пяти книг стихов и шести пьес.

Лауреат премии Андрея Белого (2019, в номинации «проза»), премии национального театрального фестиваля «Золотая маска» (2018, в номинации «За лучшую работу драматурга»), премий конкурсов драматургии «Ремарка» (2017), «Кульминация» (2017), «Исходное событие — XXI век» (2018) и «Действующие лица» (2018).







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