Мариинка представит «Орлеанскую деву»

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7 августа в Концертном зале Мариинского театра впервые за более чем 50 лет целиком прозвучит опера Чайковского «Орлеанская дева».
Как сообщает пресс-служба Мариинского театра, опера будет представлена в концертном исполнении. В партии Иоанны выступит Екатерина Семенчук, также в главных партиях: Ирина Чурилова (Агнесса Сорель), Сергей Скороходов (Карл VII), Евгений Никитин (Тибо), Владислав Сулимский (Дюнуа), Юрий Воробьёв (Архиепископ), Роман Бурденко (Лионель), Глеб Перязев (Лоре). За дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев.
«Орлеанская дева» появлялась в репертуаре Мариинского театра всего дважды — в 1881 году, когда здесь состоялась ее мировая премьера, и затем в 1945 году. Опера исполнялась в театре примерно до конца 1960-х годов, напоминает ТАСС, впоследствии звучали только отдельные номера и арии.
Кроме того, сообщается, что 8 августа солисты оперной труппы, хор и оркестр Мариинского театра исполнят под управлением Валерия Гергиева фрагменты из оперы Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры».
Отмечается, что вокальные партии готовили не только опытные вагнеровские певцы из состава труппы, но и молодые солисты.
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