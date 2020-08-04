Объявлен сбор средств для московских журналистов, оштрафованных за статьи о коррупции

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Сегодня, 4 августа, стало известно, что журналистам Ксении Лученко и Илье Азару предстоит заплатить по 400 тысяч рублей штрафа из-за публикаций о коррупции в московском районе Хамовники. В их пользу проводится сбор средств.
Как сообщает Ксения Лученко, Московский городской суд оставил в силе прошлогоднее решение Хамовнического суда. «И теперь я, Илья Азар и Александра Парушина должны выплатить по 400 000 рублей каждый в пользу персонажей наших текстов — Н.Б., А.В., В.Н. и Э.В. Кузьминых. Итого нашим дорогим хамовническим застройщикам нужно от нас 1 200 000 в качестве компенсации морального вреда», — пишет она на своей странице в фейсбуке.
Штрафы взыскиваюися за статьи Ксении Лученко «Горячая точка. Дом Черникова» и Ильи Азара «Краткая история уничтожения Дома детского творчества в Хамовниках. Чего стоят обещания Собянина?» в журнале «Мох» и за материал муниципального депутата Александры Парушиной «Жители и депутаты Хамовников провели встречу против варварской застройки в районе» в газете «Арсеньевские вести».
В этих публикациях говорилось о причастности семьи проректора МГИМО Наталии Кузьминой к «рейдерским захватам» и сносу зданий в Москве.
«С особым цинизмом нам присудили одинаковую сумму за совершенно разные тексты, слова, объем претензий. Всем поровну, чтобы никому обидно не было. Такая нынче справедливость», — отмечает Ксения Лученко.
Она сочла решение суда несправедливым и отказалась публиковать опровержение информации, изложенной в ее статье. Вместе с Ильей Азаром журналистка собирает средства на выплату штрафов, к которым их присудили, на специально открытую для этого карту: 4274 3200 4903 6190.
«Нам нужно 800 000 на двоих, — уточняет она. — Если вдруг будут излишки, обязуюсь их перечислить пополам в "ОВД-Инфо" и "Таким делам". Обещаю публиковать отчеты».
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