Центр Вознесенсого проведет онлайн-чтения с Еленой Костылевой

© Лена Мурганова

4 августа Елена Костылева прочитает свои новые стихи и расскажет о своих последних проектах на онлайн-вечере в цикле встреч с современными русскими поэтами, который организует Центр Вознесенского.

Начало в 19:30, встреча пройдет на платформе Zoom, бесплатная регистрация — здесь.

Ведущий — литературный куратор Центра Вознесенского, поэт Илья Данишевский.

Елена Костылева — поэт, философ, психоаналитик, член попечительского совета и сокуратор Премии Аркадия Драгомощенко и выпускающий редактор онлайн-журнала «Ф-письмо». Сборники Елены Костылевой «Легко досталось» (1999) и «Лидия» (2009) отмечены в шорт-листах премии «Дебют» и Премии Андрея Белого. Третья книга, «День», вышла в поэтической серии «cae /su /ra» в 2019 году.

Также стихи Елены Костылевой публиковались в антологиях English-language anthology of contemporary Russian women poets (eds. Polukhina and Weissbort, 2005), disAccordi, Antologia di poesia russa 2001–2016 (a cura di Massimo Maurizio, 2018) и Anthologie de la jeune poésie russe: Lauréats et finalistes du prix Début (choix et traduction de Christine Zeytounian-Beloüs). Печатались в литературных журналах «Вавилон», «Митин журнал», «n+1», «Modern Poetry in Translation», La Revue de Belles-Lettres (2019, 2) и других.

Живет в Петербурге, летом этого года защитила диссертацию «Философские аспекты первичной сцены в психоанализе» по специальности «Философия» в Европейском университете в Санкт-Петербурге.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU