В летнем «Пионере» пройдет встреча с Антоном Долиным

4 августа в летнем кинотеатре «Пионер» в московском парке «Сокольники» пройдет публичное интервью Pioner Talks с кинокритиком и главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным по случаю выхода его книги «Миражи советского. Очерки современного кино».

Начало в 19:30, вход бесплатный по регистрации.

«В новой книге Антона Долина собраны размышления о фильмах, снятых в XXI веке, но так или иначе говорящих о минувшей эпохе. Автор не отвечает на вопросы, но задает свои: почему режиссеров до сих пор волнуют темы войны, оттепели, застоя, диссидентства, сталинских репрессий, космических завоеваний, спортивных побед времен СССР и тайных преступлений власти перед народом? Что это — "миражи советского", обаяние имперской эстетики? Желание разобраться в истории или попытка разорвать связь с недавним прошлым?», — говорится в аннотации к книге «Миражи советского. Очерки современного кино» на сайте Редакции Елены Шубиной.

Куратор публичной программы кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов поговорит с Антоном Долиным о том, как Советский Союз показан в фильмах, снятых после его крушения, как показывают и смотрят истории об СССР те, кто его не застал и что кино, посвященное СССР, говорит нам о постсоветском мире.

На встрече можно будет купить книгу «Миражи советского. Очерки современного кино» по специальной цене и подписать ее у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на страницах книжного магазина Pioner Bookstore в Facebook. Через несколько дней после дискуссии в соцсетях Pioner Bookstore появится ее качественная видеозапись, а аудиозапись выйдет в формате подкаста.







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