Юрий Бутусов готовит премьеру в РАМТ

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11 сентября на Большой сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве состоится премьера спектакля «Сын» по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера в постановке режиссера Юрия Бутусова.
Об этом сообщил 1 августа на сборе труппы главный режиссер театра Егор Перегудов. передает ТАСС. Главные роли исполнят Евгений Редько и Александр Девятьяров, репетиции начнутся в середине августа.
Художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин продолжит репетиции спектаклей «Горе от ума» (премьера запланирована на декабрь) и «Душа моя Павел» по роману Алексея Варламова, в конце сезона начнется работа над пьесой «Леопольдштадт», которую написал для московского театра Том Стоппард.
Весной состоится премьера спектакля Екатерины Половцевой «Лысая певица», новые постановки готовят Александр Коручеков, Егор Равинский, Кирилл Вытоптов, Олег Долин и сам Егор Перегудов.
Свой сотый сезон РАМТ открыл 2 августа марафоном из 12 представлений спектакля «Зобеида» на открытой площадке Театрального двора. 16 августа состоится открытие сезона на Большой сцене, где будет представлен спектакль Юрия Грымова «Цветы для Элджернона» по роману Дэниела Киза.
По словам Алексея Бородина, из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19, зал в ближайшее время будет заполняться не более чем на 50%.
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