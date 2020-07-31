Умер Алан Паркер

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Сегодня, 31 июля, в Лондоне в возрасте 76 лет умер британский кинорежиссер Алан Паркер.
Об этом сообщает BBC.
Алан Уильям Паркер родился в 1944 году в районе Ислингтон на севере Лондона в рабочей семье. После школы несколько лет работал копирайтером в рекламных агентствах, в конце 1960-х начал заниматься рекламой на телевидении и вскоре основал собственную компанию, продукция которой получила несколько престижных наград в Великобритании и за ее пределами.
С начала 1970-х снимал кино. В 1976 году выпустил свой первый полнометражный игровой фильм, «Багси Мэлоун» (Bugsy Malone), который был включен в конкурсную программу Каннского фестиваля, а впоследствии выиграл пять призов BAFTA. Следующий фильм Алана Паркера, «Полуночный экспресс» (Midnight Express, 1978), был удостоен премии «Оскар» за лучший сценарий (Оливер Стоун).
Также среди наиболее известных фильмов режиссера «The Wall — Pink Floyd» (1982), «Птаха» (Birdy, 1984, Гран-при Каннского фестиваля), «Сердце Ангела» (Angel Heart, 1987), «Миссисипи в огне» (Mississippi Burning, 1988), «Эви́та» (Evita, 1996).
Фильмы Алана Паркера получили в общей сложности шесть «Оскаров», десять «Золотых глобусов» и 19 призов BAFTA. Его последней работой стала детективная драма «Жизнь Дэвида Гейла» (The Life of David Gale), которая в 2003 году номинировалась на главный приз Берлиснкого кинофестиваля.
Алан Паркер был основателем британского Комитета по делам кино и председателем Британской режиссерской гильдии, преподавал в киношколах разных стран. В 2004 году режиссер возглавлял жюри Московского международного кинофестиваля.
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