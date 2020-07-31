Объявлена программа Московского фестиваля экспериментального кино

«Она рисовала пером композиции из сотен фигур так, как будто только обводит их»
Николай Эстис вспоминает о Лидии Шульгиной31 июля 2020159
С 19 по 25 августа пройдет 5-й Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF. В его программе российский и международный конкурсы, первая в России ретроспектива Барбары Хаммер, серия специальных полнометражных показов и кураторская секция «Фейерверки».
Показы пройдут в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» Garage Screen, а также в кинотеатрах «Иллюзион», «Звезда», «Факел» и «Москино Музеон» и пространстве «Рихтер». Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами.
В программу международного конкурса MIEFF вошли 29 короткометражных фильмов 2019–2020 годов из 21 страны.
На фестивале в этом году впервые появится российская конкурсная программа, которая представит 6 экспериментальных видео работ молодых российских художников и режиссеров.
В ежегодной рубрике Close-up в летнем кинотеатре Garage Screen пройдет первая российская ретроспектива пионерки авангардного квир-кино Барбары Хаммер — от ранних экспериментов с 16-мм камерой до культовых фильмов 1970-х — 1990-х годов, включая полнометражную картину «Нитратные поцелуи».
Тематический блок «Фейерверки», созданный в программном партнерстве с «Москино», объединяет программы короткометражных и полнометражных картин, показ немых фильмов с живым звуком под открытым небом, лекцию Олега Аронсона, перфомансы и инсталляции.
В серии специальных показов фестиваля будут представлены «Драматический фильм» Эрика Бодлера, «Абстрактная / Семья» Коки Танаки из секции «Форум» Берлинского кинофестиваля и «Кладбище» Карлоса Касаса, обладатель двух призов фестиваля FIDMarseille.
Подробнее о фильмах программы MIEFF можно узнать на сайте фестиваля.
Победители международного конкурса будут объявлены 25 августа в летнем кинотеатре Garage Screen. Они получат специальный приз музея «Гараж» — двухмесячную резиденцию в Мастерских «Гаража» в 2021 году, а также приз компании Kodak. Победителям российского конкурса вручат специальный приз Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина и приз кинокомпании «Космосфильм» — постпродакшн будущего короткометражного фильма.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
20:45Возобновляет работу Центр документального кино
20:18Умер Алан Паркер
18:10«Москино» представит ретроспективу Тарковского
16:38Фильмы фестиваля «Докер» покажут в пяти городах России
14:12Подростки покажут в Музее Москвы инсталляцию из 85 объектов
12:41Алина Сапрыкина стала главным куратором Всероссийского музея декоративного искусства
10:57Объявлена программа Московского фестиваля экспериментального кино
Вчера
19:58В московский книжный магазин «Ходасевич» пришла полиция
18:15Открывается историческая сцена МариинкиВсе новости
Николай Эстис вспоминает о Лидии Шульгиной31 июля 2020159
От букинистов до акционистов: что смотреть на фестивале доков о современной поп-культуре?31 июля 2020340
Группе «Центр», первопроходцам нью-вейва, постпанка и экспериментальной электроники, исполняется 40 лет. Представляем первый в ее истории трибьют-проект31 июля 2020806
Новый руководитель Пермского балета: блиц-интервью29 июля 20201970
Нижегородский триптих Сергея Хачатурова28 июля 20202412
Света Лукьянова о создании No Kidding Press и о том, как феминизм может помочь заниматься прозой и музыкой28 июля 20202419
Зачем «Британка» открывает школу современного искусства27 июля 20203453
Группа из Нальчика исполняет ритуальные и обрядовые кавказские песни, называя это «посттрадицией». Сейчас они объяснят, что это такое27 июля 20203392
Позднесоветское искусство на выставке «Ненавсегда»24 июля 20208317
Кольта публикует ответ нового руководителя Школы филологических наук НИУ ВШЭ Евгения Казарцева на обращение американских и британских славистов к руководству «Вышки»24 июля 20207603
Театральный сезон-2019/2020 глазами критиков24 июля 20205754
Как незрячие люди могут встретиться с живописью и скульптурой? Рассказывает эксперт по тактильным музеям из Греции Каллиопа Гика23 июля 20203950