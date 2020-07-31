Объявлена программа Московского фестиваля экспериментального кино

Аня Леонова. Sweeping Sweet © MIEFF

С 19 по 25 августа пройдет 5-й Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF. В его программе российский и международный конкурсы, первая в России ретроспектива Барбары Хаммер, серия специальных полнометражных показов и кураторская секция «Фейерверки».

Показы пройдут в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» Garage Screen, а также в кинотеатрах «Иллюзион», «Звезда», «Факел» и «Москино Музеон» и пространстве «Рихтер». Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами.

В программу международного конкурса MIEFF вошли 29 короткометражных фильмов 2019–2020 годов из 21 страны.

На фестивале в этом году впервые появится российская конкурсная программа, которая представит 6 экспериментальных видео работ молодых российских художников и режиссеров.

В ежегодной рубрике Close-up в летнем кинотеатре Garage Screen пройдет первая российская ретроспектива пионерки авангардного квир-кино Барбары Хаммер — от ранних экспериментов с 16-мм камерой до культовых фильмов 1970-х — 1990-х годов, включая полнометражную картину «Нитратные поцелуи».

Тематический блок «Фейерверки», созданный в программном партнерстве с «Москино», объединяет программы короткометражных и полнометражных картин, показ немых фильмов с живым звуком под открытым небом, лекцию Олега Аронсона, перфомансы и инсталляции.

В серии специальных показов фестиваля будут представлены «Драматический фильм» Эрика Бодлера, «Абстрактная / Семья» Коки Танаки из секции «Форум» Берлинского кинофестиваля и «Кладбище» Карлоса Касаса, обладатель двух призов фестиваля FIDMarseille.

Подробнее о фильмах программы MIEFF можно узнать на сайте фестиваля.

Победители международного конкурса будут объявлены 25 августа в летнем кинотеатре Garage Screen. Они получат специальный приз музея «Гараж» — двухмесячную резиденцию в Мастерских «Гаража» в 2021 году, а также приз компании Kodak. Победителям российского конкурса вручат специальный приз Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина и приз кинокомпании «Космосфильм» — постпродакшн будущего короткометражного фильма.







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