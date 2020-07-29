Фестиваль «Край света 2020» объявил программу

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Сегодня, 30 июля, на пресс-конференции в Москве организаторы фестиваля «Край света 2020» рассказали, в каком формате он будет проводиться, а также объявили программу кинопоказов.
Летом 2020 года в Южно-Сахалинске должен был состояться десятый, юбилейный международный кинофестиваль «Край света. Восток», но в связи с эпидемиологической ситуацией его перенесли на 2021 год. Вместо него с 21 по 28 августа в Южно-Сахалинске, а также на портале «Культура.рф» пройдет фестиваль «Край света 2020».
В крупнейших кинотеатрах Южно-Сахалинска — «Октябре» и «Комсомольце» — будет представлено четыре программы:
Программа «Горизонты событий». Фильмы, отобранные программной дирекцией для фестиваля этого года. Конкурс среди этих картин проводиться не будет, но по традиции состоится зрительское голосование, по итогам которого будет вручен приз зрительских симпатий. В программе шесть игровых и два документальных фильма режиссеров из Греции, Индии, Италии, Казахстана, Китая, России и Южной Кореи.
Программа «Хиты Края света». Восемь лучших игровых фильмов за 10 лет существования фестиваля — обладатели Гран-при и победители зрительского голосования, в том числе «Дылда» Кантемира Балагова, «Мустанг» Дениз Гамзе Эргювен и «Аритмия» Бориса Хлебникова.
Программа «Сахалинский след». Лучшие картины из программ прошлых лет, а также несколько новых работ сахалинских кинематографистов — 30 короткометражных игровых и документальных фильмов.
Анимационная программа. Три фильма японских режиссеров: «Порко Россо» Хаяо Миядзаки, «Стимбой» Кацухиро Отомо и «Небесные тихоходы» Мамору Осии.
Для того, чтобы открыть офлайн-фестиваль и проводить традиционные, ставшие важнейшей фестивальной составляющей, Q&A со зрителями после показов, в Южно-Сахалинск прилетят генеральный продюсер фестиваля, актер и режиссер Алексей Агранович и программный директор Алексей Медведев.
В Южно-Сахалинск также приедут кураторы пяти фестивальных мастерских. Это «Кинолаборатория для подростков», продюсерская мастерская «Успех», мастерская дизайна «24/7», детская анимационная мастерская «Острова» и подростковая анимационная мастерская «Острова 2.0». Запись в мастерские открыта до 10 августа. Занятия пройдут в офлайн-режиме с соблюдением всех положенных санитарных норм.
Кроме того, в рамках культурной программы фестиваля состоятся два выступления Евгения Гришковца, которые пройдут 22 и 23 августа в Сахалинском театре кукол.
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