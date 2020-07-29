Умер Игорь Яркевич

Антон Пимонов: «Сегодня в Перми есть поле для маневра»
Новый руководитель Пермского балета: блиц-интервью29 июля 20201590
29 июля в Москве в возрасте 57 лет умер писатель Игорь Яркевич.
Об этом сообщил журналист Григорий Нехорошев.
Игорь Геннадьевич Яркевич родился в 1962 году в Москве, в 1985 году окончил Историко-архивный институт. Публиковался с 1991 года, сотрудничал с прессой российского андеграунда.
Автор романа-трилогии «Как я и как меня» (1990–1992), романов «Ум, секс, литература» (1998), «В пожизненном заключении» (2007), «Мы женимся на Лейле Соколовой» (2015, совместно с Евгением Поповым), рассказов. Автор сценария фильма Виталия Манского «Частные хроники. Монолог» (1999).
В 1994 году Игорь Яркевич признан лучшим писателем года по версии журнала «Огонек», в 1996 году — худшим писателем года по версии «Книжного обозрения», в 2011 году был награжден премией «Нонконформизм» с формулировкой «за новые типы прозаического мышления, стиля и языка».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
19:58В московский книжный магазин «Ходасевич» пришла полиция
18:15Открывается историческая сцена Мариинки
17:42Составлен рейтинг самых популярные книг в местах заключения
15:33Выставка Александра Бенуа откроется в Москве
13:14Названы победители всероссийского конкурса композиторов Avanti
12:51Фестиваль «Край света 2020» объявил программу
11:05Умер Игорь Яркевич
29 июля 2020
17:21Открывается кинотеатр «Пионер»
16:06Вышел подкаст Алексея Мунипова о современной музыкеВсе новости
Новый руководитель Пермского балета: блиц-интервью29 июля 20201590
Нижегородский триптих Сергея Хачатурова28 июля 20202038
Света Лукьянова о создании No Kidding Press и о том, как феминизм может помочь заниматься прозой и музыкой28 июля 20202046
Зачем «Британка» открывает школу современного искусства27 июля 20202893
Группа из Нальчика исполняет ритуальные и обрядовые кавказские песни, называя это «посттрадицией». Сейчас они объяснят, что это такое27 июля 20203021
Позднесоветское искусство на выставке «Ненавсегда»24 июля 20207842
Кольта публикует ответ нового руководителя Школы филологических наук НИУ ВШЭ Евгения Казарцева на обращение американских и британских славистов к руководству «Вышки»24 июля 20207203
Театральный сезон-2019/2020 глазами критиков24 июля 20205350
Как незрячие люди могут встретиться с живописью и скульптурой? Рассказывает эксперт по тактильным музеям из Греции Каллиопа Гика23 июля 20203704
Как дуэт медиахудожников из Санкт-Петербурга сбежал в Исландию и превратился в дуэт музыкантов22 июля 20205570
Кольта впервые публикует текст известного политического философа — о надежде, которую вызывает движение BLM21 июля 20209937
Манифест против тотальной внеисторической справедливости21 июля 20209200