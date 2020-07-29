Умер Игорь Яркевич

29 июля в Москве в возрасте 57 лет умер писатель Игорь Яркевич.

Об этом сообщил журналист Григорий Нехорошев.

Игорь Геннадьевич Яркевич родился в 1962 году в Москве, в 1985 году окончил Историко-архивный институт. Публиковался с 1991 года, сотрудничал с прессой российского андеграунда.

Автор романа-трилогии «Как я и как меня» (1990–1992), романов «Ум, секс, литература» (1998), «В пожизненном заключении» (2007), «Мы женимся на Лейле Соколовой» (2015, совместно с Евгением Поповым), рассказов. Автор сценария фильма Виталия Манского «Частные хроники. Монолог» (1999).

В 1994 году Игорь Яркевич признан лучшим писателем года по версии журнала «Огонек», в 1996 году — худшим писателем года по версии «Книжного обозрения», в 2011 году был награжден премией «Нонконформизм» с формулировкой «за новые типы прозаического мышления, стиля и языка».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU