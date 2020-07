Центр Вознесенского организует онлайн-встречу с Полиной Барсковой

© Центр Вознесенского

Сегодня, 29 июля, в цикле встреч с современными русскими поэтами, которые проводит Центр Вознесенского, состоятся онлайн-чтения и разговор с Полиной Барсковой.

Начало в 19:30, встреча пройдет на платформе Zoom, для того, чтобы получить ссылку на трансляцию, требуется регистрация.

Ведущий встречи — литературный куратор Центра поэт Илья Данишевский.

Полина Барскова — поэт, прозаик, исследователь блокадной культуры. Автор двенадцати сборников поэзии и двух книг прозы, «Живые картины» (2014) и «Седьмая щелочь» (2020), а также монографии «Besieged Leningrad: Aesthetic Responses to Urban Disaster» (2017). Редактор антологии неофициальной блокадной поэзии «Written in the Dark» (2016). С 2006 года живет в США, преподает русскую литературу в массачусетском Хэмпшир-колледже.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU