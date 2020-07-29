Объявлены первые участники Moscow Music Week

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Организаторы шоукейс-фестиваля Moscow Music Week (MMW), который пройдет со 2 по 5 сентября на разных московских площадках, объявили первую волну участников.
Как сообщает пресс-служба MMW, хедлайнером 2020 года станет турецкая группа Lalalar — психоделик-коллектив, который играет музыку на стыке рока и электроники с традиционными мотивами. На фестивале также выступят «СОЮЗ» (Беларусь), Gnoomes, Bad Zu, FARDI, «Лютик», USSSY, Арчанга, Lucidvox, Заур Нагоев, «[Жахни] ему, Донателло!», «Автоспорт», «Акульи слезы», «РыцарныеРыцари», Avramova!, «Позоры», Rosemary Loves A Blackberry, «Старость», Supruga, The OMY, Tyagotenie, JRPJEJ, «Зорки Во», The RIG, Tapenight, «Клиника», «Мертвая голова» и Tvar'.
Всего планируется провести более двадцати тематических шоукейсов, в которых примут участие около ста артистов.
Площадки фестиваля, среди которых клубы Powerhouse, «Китайский летчик Джао Да», Aglomerat, RNDM, «Вермель» и Punk Fiction, будут распределены по четырем географическим кластерам для удобства перемещения между шоукейсами.
Основная часть фестиваля пройдет в офлайн-формате с соблюдением всех актуальных эпидемиологических требований. Традиционные концерты дополнят музыкальная и образовательная онлайн-программы с прямыми трансляциями выступлений из Будапешта, Минска и российских городов.
«Мы приняли решение проводить фестиваль несмотря на все сложности и ограничения. В этот непростой для всех год особенно важно поддержать локальную сцену, вынести уроки и обсудить перспективы индустрии. Нам грустно от того, что, судя по всему, мы будем единственным подобным мероприятием и радостно, потому что оно все-таки состоится», — говорит основатель MMW, соорганизатор фестиваля «Боль» Степан Казарьян.
Помимо шоукейсов на MMW запланирована музыкальная конференция с участием российских и зарубежных журналистов, организаторов фестивалей, промоутеров и представителей лейблов. В этом году конференции пройдет как в офлайн-, так и в онлайн-формате, ее главная тема — digital-коммуникации.
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