Фестиваль «Любимовка» создает портал о драматургии

© «Любимовка»

На платформе Planeta.ru проводится краудфандинговая кампания в поддержку нового проекта фестиваля молодой драматургии «Любимовка» – портала о драматургии с большой и удобной библиотекой пьес, статьями, интервью, записями читок и развернутой базой авторов.

Команда фестиваля планирует за два месяца собрать 950 тысяч рублей. Среди лотов краудфандинговой кампании — индивидуальные мастер-классы драматургов, абонементы на спектакли, сборники пьес, ужин с арт-дирекцией и возможность стать меценатом «Любимовки».

«Мы хотим функционировать круглогодично, не только в дни фестиваля и спецпрограмм, и поддерживать драматургов постоянно. Один из первых шагов в нашей миссии — создание нового сайта, который станет не просто информационной страницей фестиваля, а большим порталом о драматургии — с архивом и функциональным поиском пьес, интервью и статьями о мастерстве и основах драматургии, страницами драматургов, ссылками на их тексты, видео читок и контактами», — говорится в заявлении новой арт-дирекции фестиваля.

Разработкой портала занимается команда Shishki.Co. Подробнее о том, каким он будет, можно узнать на сайте «Любимовки».

В этом году фестиваль «Любимовка» пройдет с 5 по 12 сентября, на площадке «8/3» с соблюдением всех рекомендаций по проведению театральных мероприятий, которые будут актуальны в Москве.

В этом году на конкурс прислали 815 пьес из 125 городов и 25 стран мира — это абсолютный рекорд за всю тридцатилетнюю историю фестиваля. Арт-дирекция объявит шорт-лист и основную программу «Любимовки-2020» в ближайшее время.

«С большой вероятностью нам придется отказаться от клубной программы в связи с общей ситуацией в стране и мире. Но мы делаем всё, чтобы фестиваль состоялся в привычном для нас формате, и мы смогли привезти драматургов на фестиваль, где состоятся читки-показы их пьес с последующим обсуждением», — поясняет команда фестиваля.







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