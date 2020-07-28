Премьера сериала Богомолова «Хороший человек» назначена на 20 августа

Кадр из трейлера сериала «Хороший человек» © START / © START / YouTube

20 августа на видеосервисе Start состоится премьера сериала «Хороший человек» Константина Богомолова, основанного на истории бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова, который в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению за 22 убийства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Start.

«По сюжету следователь из Москвы Евгения Ключевская приезжает в тихий городок Рубежный, чтобы поймать серийного убийцу. Жители встречают ее холодно: похоже, каждый прячет в шкафу по скелету», — говорится в описании сериала на Start.ru.

Роль главного героя исполняет Никита Ефремов, роль следователя — Юлия Снигирь. В сериале также играют Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак и другие.

«"Хороший человек" — он о том, как зло может прятаться под маской жертвы, — рассказывает Константин Богомолов. — Жертвы обстоятельств, невнимательности и предательств окружающих. Ведь наш маньяк мыслит себя именно жертвой. Он несет свои раны душевные и психические как стигматы, дающие ему право вершить суд. Он — фанатик. Он — боль. И чтобы бороться с ним, нужно тоже быть одержимым и больным».

О том, что Константин Богомолов снимает сериал об «ангарском маньяке», стало известно прошлым летом. Тогда сообщалось, что в основу сценария положена реальная история бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова, который за 20 лет с середины 1990-х убил в Иркутской области несколько десятков девушек и женщин от 16 до 40 лет. После ареста в 2012 году Попков объяснял, что убивать стал после измены жены, себя он называл «чистильщиком», который избавлял общество от женских пороков. Отмечалось, что «некоторые события и герои были изменены для придания киносериалу дополнительной художественной ценности».







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