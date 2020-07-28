В Москве пройдут «Гиляровские чтения»

© Музей Москвы

29 и 30 сентября в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, впервые пройдет конференция «Гиляровские чтения», посвященная жизни и творчеству литератора, журналиста, бытописателя Москвы Владимира Гиляровского (1855-1935).

«Конференция "Гиляровские чтения" — это попытка исследовать, в чем загадка человека, ставшего в свое время одним из живых символов города, какое влияние он оказал на искусство и язык эпохи и можно ли сегодня воспринимать тексты Владимира Гиляровского как исторический источник», — сообщают организаторы конференции.

Они приглашают к участию в ней как профессионалов, так и заинтересованных горожан, исследующих тему самостоятельно.

Доклады или тезисы до 23 августа принимаются по адресу gilyarovskycenter@mosmuseum.ru.

Тема доклада должна соответствовать одному из разделов конференции:

Биографические исследования о Владимире Гиляровском: жизнь, творчество, мифологизация образа. Отражение творчества Владимира Гиляровского и его личности в живописи, театре, кино и литературе. Тексты Владимира Гиляровского и других авторов, писавших на близкие темы, как исторический источник. Влияние Гиляровского на формирование языка бытописательства в советской и современной журналистике. Проблема музеефикации наследия писателей при отсутствии личных архивов и коллекций.

Организационный комитет конференции:

Давид Фельдман, профессор истории, литературовед, РГГУ;

Алексей Дедушкин, москвовед;

Наталья Копелянская, музеолог, куратор и музейный консультант, эксперт музейных конкурсов;

Анна Трапкова, директор Музея Москвы;

Владимир Раевский, российский журналист, теле- и радиоведущий, продюсер;

Сергей Лебедев, журналист, литературный и театральный критик, член Союза журналистов Москвы;

Наталья Катонова, научный секретарь Музея Москвы;

Ирина Карпачова, начальник отдела «История Москвы» Музея Москвы.





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