Музей русского импрессионизма представит выставку Сергея Виноградова

Сергей Виноградов. Кафе ночью. 1901 (фрагмент) © Историко-краеведческий и художественный музей, Тула

10 сентября в Музее русского импрессионизма в Москве откроется выставка «Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь».

Как сообщает сайт Музея русского импрессионизма, выставка, посвященная блестящему русскому живописцу круга Константина Коровина и Валентина Серова и влиятельному арт-консультанту России начала ХХ века, объединит более 60 его работ со всей России. Кроме того, на выставке впервые за долгое время будут представлены произведения Сергея Виноградова из стран Прибалтики, куда художник переехал в 1924 году.

В частности, в экспозицию войдут произведения «У К.А. Коровина», «Играет. 1914», «Дом в Ясной Поляне со стороны террасы» как напоминание о тесной связи художника с выдающимися представителями русской культуры, отмечают организаторы выставки.

«Во многом благодаря вкусу, широкому кругозору и чутью Сергея Виноградова, — пишут они, — в России появились полотна выдающихся зарубежных мастеров: Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Клода Моне, Эдгара Дега, Винсента Ван Гога и других. Именно он увлек коллекционированием Михаила и Ивана Морозовых, а впоследствии курировал их собрания. Многие из этих произведений теперь украшают экспозиции центральных государственных музеев».

Живописные работы Сергея Виноградова на выставке будут дополнены его воспоминаниями и ранее не публиковавшимися фотографиями.

Выставка «Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь» в Музее русского импрессионизма продлится до 10 января 2021 года.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU