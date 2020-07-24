Мастерская Брусникина выходит из карантина

© Центр Вознесенского

26 и 27 июля, за неделю до официального открытия театров, Мастерская Дмитрия Брусникина представит в Центре Вознесенского в Москве последние показы спектакля «В.Е.Р.А.». Он станет для Мастерской первыми оффлайн-спектаклем, сыгранным официально после снятия режима самоизоляции.

«В.Е.Р.А.» — поэтический вербатим об оттепели и холодной войне на стихи поэтов-шестидесятников и тексты драматургов Андрея Родионова и Екатерины Троепольской.

«В названии спектакля зашифрованы фамилии четырех представителей московской поэтической сцены — Вознесенского, Евтушенко, Рождественского, Ахмадулиной, — говорится в сообщении на сайте Центра Вознесенского. — В своем творчестве талантливая четверка подчас отдаляется от линии официальной идеологии, завоевывает сердца миллионов советских людей. Им предстоит стать свидетелями конца эпохи и пережить ее, что неминуемо повлечет за собой для их веры в идеалы серьезное испытание на прочность».

Над спектаклем работали драматурги Андрей Родионов и Екатерина Троепольская, режиссер Сергей Карабань, художник Ваня Боуден и композитор Дмитрий Власик.

В поэтическом вербатиме заняты актеры Михаил Плутахин, Родион Долгирев, Даниил Газизуллин, Марина Калецкая, Алина Насибуллина, Екатерина Троепольская, Никита Ковтунов, Андрей Гордин, Александр Золотовицкий.

Спектакль будет представлен с соблюдением норм социального дистанцирования.







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