«Гараж» и НИУ ВШЭ проводят набор в магистратуру «Практики кураторства в современном искусстве»

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До 15 августа принимаются документы в магистратуру Музея современного искусства «Гараж» и НИУ ВШЭ «Практики кураторства в современном искусстве». Абитуриентам на конкурсной основе будут предоставлены гранты на обучение.
Для подачи документов необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте НИУ ВШЭ и загрузить все необходимые документы в личный кабинет абитуриента (в частности, диплом о высшем образовании). В этом году можно подавать документы одновременно на две магистерские программы НИУ ВШЭ.
Абитуриентам программы «Практики кураторства в современном искусстве» предстоит сдать два вступительных экзамена. Первый предполагает необходимость написать эссе, подготовить мотивационное письмо и представить документ, подтверждающий знание английского языка (до 15 августа).
Второй экзамен (20 и 21 августа) проходит в форме собеседования, подробности и требования к документам приводятся здесь.
В 2020–2022 учебных годах музей «Гараж» продолжит оказывать финансовую поддержку студентам магистерской программы. Начиная с этого года предоставление финансовой поддержки будет осуществляться на конкурсной основе: кандидатам на получение грантов и мер софинансирования будет предложено подготовить письменную работу на определенную тему. В обоих конкурса можно участвовать одновременно.
Программа финансовой поддержки будет состоять из:
23 июля в 19:30 команда академических программ музея «Гараж» проведет онлайн-презентацию магистратуры. О программе расскажут ее преподаватели — шеф-редактор портала «Артгид» Мария Кравцова, координатор выставочных проектов музея «Гараж» Анастасия Лесникова, руководитель партнерского проекта музея «Гараж» и НИУ ВШЭ Мария Польникова, а также студенты первого года обучения.
«Практики кураторства в современном искусстве» — это уникальная академическая программа, созданная не в стенах университета, а по инициативе и командой представителей культурной индустрии, цель которых — воспитать новое поколение профессионалов.
Проект ставит перед собой задачи совместного обучения кураторов и координаторов выставок, адаптацию и сближение академических знаний и современных музейных практик, а также усиление горизонтальных связей между деятелями культурной индустрии из самых разных частей страны и постсоветского пространства.
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